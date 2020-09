Facciamo subito una premessa. In questo articolo trattiamo un titolo azionario, MAPS, la cui capitalizzazione è inferiore ai 20 milioni di euro, per cui gli scambi potrebbero essere molto rarefatti. L’affermazione, quindi, “Investire su questo titolo azionario potrebbe essere pericoloso nel breve, ma nel lungo periodo offrire rendimenti interessanti” va seguita con molta cautela. Soprattutto se si pensa di investire grosse somme. Il rischio è che non ci siano sufficienti volumi nel momento in cui si pensa di disinvestire.

Dal punto di vista della valutazione dal confronto tra il fair value e le attuali quotazioni deriviamo una sottovalutazione di MAPS del 25% circa. Quando, invece, si utilizzano altri parametri come il Price to Book ratio la sottovalutazione può arrivare anche al 100% circa.

Gli analisti, poi, hanno fissato un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione dell’80% circa.

Diciamo, quindi, che il potenziale rialzista c’è, bisogna solo trovare il momento giusto per entrare sul titolo.

Investire su questo titolo azionario potrebbe essere pericoloso nel breve, ma nel lungo periodo offrire rendimenti interessanti. Dove entrare secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo azionario MAPS (MILMAPS) ha chiuso la seduta del 29 settembre in ribasso del 2,52% rispetto alla seduta precedente a quota 1,935 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso su questo time frame è ribassista e non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 1,4013 euro. L’aspetto interessante che nei dintorni di questo valore si potrebbe creare un doppio minimo con potenziale rialzista in area 3,5 euro. Bisogna, quindi, aprire gli occhi e cercare di catturare l’occasione di acquisto. Nel caso in cui si decidesse di entrare al rialzo, la cosa importante è fissare lo stop qualora ci dovesse essere una chiusura settimanale inferiore a 1,4013 euro.

Time frame mensile

Sul mensile la situazione è ancora più delicata. Le quotazioni, infatti, si trovano a contatto con il supporto in area 1,8546 euro. Una chiusura mensile sotto questo livello farebbe precipitare le quotazioni vero area 1,155 euro e a seguire verso il I obiettivo di prezzo in area 0 euro. Quest’ultimo livello è chiaramente impossibile, ma indica che una chiusura mensile inferiore a 1,155 euro potrebbe favorire del II obiettivo di prezzo indicato sul time frame settimanale in area 0,4 euro.

