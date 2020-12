Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Già a ottobre scrivevamo che poteva essere il momento giusto per un investimento di lungo periodo sul titolo. Oggi confermiamo che investire su Mediaset in ottica di lungo periodo potrebbe essere una scelta vincente. Si stanno creando, infatti, tutte le condizioni sia politiche/economiche che di analisi grafica per un balzo dei prezzi.

Dal punto di vista del futuro dell’azienda ricordiamo che, nell’ormai eterna lotta tra Mediaset e Vivendi, c’è stato un intervento della politica molto importante. La maggioranza di governo, infatti, ha presentato un emendamento secondo il quale l’Agcom avrà potere di veto sulle scalate a gruppi tv e media. La ha reagito bene a questa mossa in soccorso di Mediaset.

Gli analisti, però, sono ancora prudenti con un giudizio medio Hold e un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 13%.

È dall’analisi tecnica e previsionale, però, che arrivano le giuste indicazioni a supporto del fatto che investire su Mediaset in ottica di lungo periodo potrebbe essere una scelta vincente

Analisi grafica e previsionale sul titolo Mediaset

Mediaset (MIL:MS) ha chiuso la seduta del 30 a quota 1,977 euro in ribasso dello 0,40% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza di medio periodo sul titolo è saldamente rialzista e punta gli obiettivi indicati in figura. D’altra parte sono ormai due settimane che le quotazioni hanno rotto la forte resistenza in area 1,924 euro e sono pronte a dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura.

È sul time frame mensile, però, che si stanno creando le condizioni per un’esplosione rialzista eccezionale. Come si vede dal grafico, infatti, alla chiusura di novembre abbiamo avuto un segnale rialzista sia dal BottomHunter che dallo Swing Indicator. Tutto, quindi, punta al rialzo e una conferma si avrebbe da una chiusura mensile superiore a 2,106 euro. In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso il I obiettivo di prezzo in area 4 euro. Le quotazioni di Mediaset, quindi, potrebbero andare verso il raddoppio nei prossimi mesi.

Time frame settimanale

Time frame mensile