Da sempre investire su azioni di Poste Italiane è sempre stato un ottimo affare. Basta guardare la tabella seguente per rendersi conto di come il titolo azionario abbia sempre dato enormi soddisfazioni ai suoi azionisti sovraperformando sia il settore di riferimento che il mercato italiano. L’aspetto interessante è che investire su azioni di Poste Italiane è conveniente anche nei momenti di difficoltà.

Ad esempio, negli ultimi 7 giorni è vero che le azioni di Poste Italiane hanno perso il 4,1%, ma il mercato italiano e il settore di riferimento hanno perso il 5,9% e il 7,3%, rispettivamente. Se, invece, allunghiamo l’orizzonte temporale il risultato non cambia. Il rendimento di Poste Italiane è stato sempre eccezionale e lo diventa ancora di più se si tiene conto del dividendo distribuito.

Poste Italiane Settore di riferimento Mercato Italiano 7 giorni -4.1% -7.3% -5.9% 30 giorni 15.8% 3.9% 10.7% 90 giorni 30.6% 19.7% 24.1% 1 anno -4.8%-10.5% -12.8%-16.4% -8.5%-10.7% 3 anni 54.4%37.3% 7.9%-7.3% -6.8%-15.1% 5 anni n/a 3.0%-21.1% -11.2%-41.2%

Dal punto di vista della valutazione del titolo, gli analisti hanno un consenso medio Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 22%. Se si passa alla valutazione basata sui multipli degli utili il risultato non cambia, il titolo è sottovalutato rispetto al settore di riferimento, ma la sottovalutazione scende al 10%. Un po’ meno incoraggiante è la valutazione che si ottiene considerando il fair value del titolo. In questo caso, infatti, Poste Italiane risulta essere sopravvalutate di circa il 10%.

Investire su azioni di Poste Italiane è ancora conveniente? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Poste Italiane (MIL:PST) ha chiuso la seduta del 15 giugno a quota 8,318€ in rialzo dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista supportata da un segnale di BottomHunter. Il I° obiettivo di prezzo in area 7,94€ è stata raggiunto e superato, per cui le quotazioni adesso puntano area 9,7755€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista si trova in area 11,6111€ (III° obiettivo di prezzo) dove il rialzo potrebbe subire una battuta di arresto e vedere il materializzarsi di prese di beneficio.

Una chiusura settimanale inferiore a 7,94€ farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso sul time frame settimanale.

