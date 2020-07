Investire senza rischi con il titolo Italgas

Investire senza rischi è il sogno di ogni investitore, grande o piccolo che sia. Con Italgas questo sogno potrebbe trasformarsi in realtà. Da quando, infatti, il titolo è stato quotato a Piazza Affari, infatti, ha sempre dato grosse soddisfazioni agli investitori e la storia dovrebbe continuare anche nei prossimi mesi se non anni,

Testimonianza ne sono i giudizi degli analisti pubblicati nell’ultimo mese e riportati nella tabella seguente. Come si vede, infatti, solo il giudizio di Exane vede il titolo sopravvalutato rispetto ai livelli attuali.

Data Casa d’affari Giudizio Prezzo obiettivo 25 Giugno 20 Kepler Cheuvreux Top pick 6.00€ 15 Giugno 20 Banca IMI Add 5.90€ 15 Giugno 20 Banca Akros Accumulate 5.80€ 15 Giugno 20 Equita sim Hold 5.90€ 15 Giugno 20 Exane Neutral 5.10€ 15 Giugno 20 MainFirst Buy 6.00€

Punti di forza e di debolezza

Punti di forza

L’attività del gruppo appare altamente redditizia grazie alla sovraperformance dei margini netti.

L’attività del gruppo appare altamente redditizia grazie alla sovraperformance dei margini netti. Considerando le piccole differenze tra le varie stime degli analisti, la visibilità del business del gruppo è buona.

Storicamente, l’azienda ha pubblicato dati superiori alle aspettative.

Con un rapporto P/E a 12,36 per l’anno in corso e 12,14 per il prossimo anno, i multipli di rendimento sono molto interessanti rispetto alla concorrenza.

Questa società sarà di grande interesse per gli investitori alla ricerca di un titolo ad alto dividendo. Alle quotazioni attuali, infatti, il rendimento della cedola è di circa il 5%.

Punti deboli

La società si trova in una situazione finanziaria difficile, con un debito significativo e livelli di EBITDA piuttosto bassi.

Il rapporto tra il valore d’impresa e le vendite è tra i più alti al mondo.

Investire senza rischi: analisi grafica e previsionale sul titolo Italgas

Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 3 luglio a 5,225€ in ribasso dello 1,42% rispetto alla seduta precedente.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

La tendenza in corso è rialzista e dopo diverse settimane cha finalmente avuto ragione della forte resistenza in area 4,9657€. Questa prova di forze ha aperto la strada al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 5,8932€. Va, però, notato che la resistenza in area 5,3258€ sta frenando da tre settimane l’ascesa delle quotazioni. Non un bel segnale che deve essere tenuto in debita considerazione. La massima estensione del rialzo si trova in area 6,8208€.

Un segnale negativo si avrebbe nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 4,9657€. Solo chiusure settimanali inferiori a 4,3982€, però, farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

Approfondimento

Ftse Mib Future: i rialzisti rispondono all’appello. Quotazioni dirette verso area 40000?