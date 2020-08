Investire nella gallina dalle uova d’oro della famiglia Agnelli-Elkann per guadagnare tanti soldi in Borsa. Potrebbe essere questo il tema per un investimento di successo nel 2020 con risultati che si vedranno negli anni a venire.

Exor è la cassaforte di famiglia cui fanno capo tutte le partecipazioni più importanti: da FCA a Ferrari, da CNH Industrial a Partner Re. La società inoltre gestisce due fondi con i quali diversificare gli investimenti. Nel 2019, secondo quanto riportato da MilanoFinanza, la società ha visto aumentare il patrimonio in gestione di 520 milioni di dollari passando quindi da 770 milioni a 1,3 miliardi di dollari.

Questo eccezionale risultato è stato il frutto di ottimi investimento che se mantenuti potrebbero dare ottime soddisfazioni anche nel 2020. Ci sono, quindi, tutti i presupposti vedere le azioni EXOR incrementare il loro valore.

Investire nella gallina dalle uova d’oro della famiglia Agnelli-Elkann per guadagnare tanti soldi in Borsa: i livelli chiave da monitorare nelle prossime settimane

EXOR (MIL:EXO) ha chiuso la seduta di contrattazioni del 7 agosto a quota 50,52€ in rialzo del 1,04% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve termine la tendenza in corso è rialzista e non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta la I° obiettivo di prezzo in area 51,234€. Per chi fosse interessato a entrare sul titolo sarebbe opportuno aspettare una chiusura giornaliera superiore a questo livello. Gli obiettivi successivi si trovano in area 55,531€ (II° obiettivo di prezzo) e a seguire in area 59,848€ (III° obiettivo di prezzo).

Una chiusura giornaliera inferiore a 48,55€ metterebbe in crisi lo scenario rialzista di breve.

Time frame settimanale e mensile

Nel medio/lungo termine la situazione è complicata dal fatto che da ormai molti mesi le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 46€-53€. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe determinare l’avvio di un movimento direzionale.

La prudenza, quindi, è d’obbligo. Pertanto si consiglia di attendere prima di entrare su un titolo per il quale le aspettative di guadagno sono molto elevate.

