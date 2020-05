Il magnesio è un minerale fondamentale, non solo per il nostro benessere, ma anche per la funzionalità quotidiana nell’organismo. La sua carenza infatti, può portare a gravi scompensi, dai più lievi, come l’irascibilità, ai più grandi, come i disturbi della circolazione.

Pur essendo presente nelle nostre cellule, spesso va reintegrato con delle cure. La sua unione in particolare col potassio, ma anche con sodio e calcio, determina la corretta azione di trasmissione degli impulsi nervosi. Magnesio e potassio concorrono anche al mantenimento del tono muscolare e atletico.

Investire nel magnesio. In quali alimenti si trova

Posto che non si abbia bisogno della classica bustina idrosolubile, per reintegrare la sua carenza, il magnesio si trova anche in molti alimenti. Nei cereali integrali, nei legumi, nella frutta secca, nella cioccolata fondente.

E ancora, nei frutti di mare, nei broccoli nei cavoli, nei pomodori, nelle patate e nelle rape. Importante la sua presenza anche nell’uva, nei frutti di bosco, negli agrumi, nel melone e nelle ciliegie. Piccole dosi si trovano anche nella carne, nel pesce e nel latte. Investire nel magnesio per investire in noi stessi, passa anche dalla nostra tavola.

Come cambia il fabbisogno

Il fabbisogno quotidiano del magnesio varia in base alla nostra età e al sesso:

tra 30 e 70 gr in un infante

tra 80 e 130 gr in un bambino fino agli 8 anni

tra 240 e 400 per un adolescente

circa 400 per un uomo adulto

circa 300 per la donna, che vira però versi 400 sei in gravidanza

I suoi tanti benefici

Il magnesio è indicato per la cura di molteplici sintomi di malessere. Principalmente viene indicato per combattere stati d’ansia, nervosismo e depressione. Ma è utile anche per prevenire gli attacchi di panico. Usato dagli sportivi sia per garantire energia e potenza, che per ridurre i sintomi di sforzi e affaticamenti muscolari.

Il magnesio infatti interviene naturalmente nel rilassare i muscoli e i tessuti. Sempre in ambito sportivo, è importante il suo contributo per mantenere in equilibrio il rapporto tra sistema nervoso il sistema muscolare, regolandone la corretta funzione. Investire nel magnesio per investire in noi stessi, quindi a completa tutela del fisico.

È inoltre un minerale apprezzato anche per pulire e disidratare la pelle, eliminando tossine e acne. Assieme al calcio, previene la artrite, protegge i denti e rinforza l’apparato scheletrico.

Approfondimento: Fare sport fa bene, iniziare adesso ancora meglio