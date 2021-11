In diverse aree geografiche del Mondo i tassi di interesse sono quasi pari allo zero ed in alcuni casi negativi. Per questo motivo i rendimenti sono davvero bassi e questo porta molti investitori a cercare soddisfazione in altri tipi di investimenti, vedi mercati azionari e materie prime.

Per cercare rendimenti a tasso fisso più elevati e soddisfacenti, alcuni investitori concentrano la loro attenzione sui corporate bond emessi da società quotate e non. In questi casi, il rischio emittente potrebbe essere elevato.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Investire in obbligazioni in valute potrebbe essere un’opportunità per ottenere rendimenti elevati a tasso fisso?

Spesso per queste obbligazioni il rischio emittente è quasi nullo, mentre quello valuta è abbastanza elevato e potrebbe portare a perdite elevate.

Più volte su queste pagine, abbiamo analizzato il cambio euro lira turca e euro rand sudafricano. Il motivo è molto semplice e riguarda il rendimento delle obbligazioni emesse in queste valute.

Le obbligazioni in queste valute hanno un rendimento elevato fra il 4 ed il 10% e solitamente sono emesse da organi sovranazionali con un rating elevato (tripla A).

Per quanto riguarda la lira turca, l’indebolimento della valuta è ancora in corso e quindi comprare obbligazioni in questa valuta non sarebbe un buon affare. Come mai? Anche se si potrebbe guadagnare sulle cedole, si incasserebbe la perdita in conto capitale derivante dalla svalutazione della moneta.

Ben diversa è la situazione in cui si trova il cambio euro rand sudafricano (EUR ZAR).

Investire in obbligazioni in valute potrebbe essere un’opportunità per ottenere rendimenti elevati a tasso fisso?

Il cambio EUR ZAR ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 17,5278 in rialzo dello 0,02% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 16,3118 e il massimo a 19,0161. Il cambio ha raggiunto un massimo a 20,9308 nel mese di agosto 2020.

Lungo termine

Fino a quando reggerà al rialzo in chiusura mensile il livello di 15,6084, il trend in ottica di 1/3 anni rimarrà sempre a favore dell’euro e il movimento in corso verrà ravvisato come secondario.

Situazione grafica per i prossimi 1/3 mesi

Negli ultimi 5 mesi si è assistito ad una fase laterale.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale e poi mensile superiore a 17,8582, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 16,50 e poi 15,6084. Nel breve, sul giornaliero è in corso un primo segnale rialzista e la sua negazione si avrebbe con una chiusura di giornata inferiore a 17,3940.

La forza del rand sudafricano contro euro potrebbe essere quasi alla fine, quindi attenzione a chi possiede obbligazioni in questa valuta oppure vorrebbe comprarle.