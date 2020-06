E’ importante investire in modo sicuro ma possiamo fidarci della politica? Ai membri della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati è balenata una idea. Aprire una indagine conoscitiva sui mercati finanziari. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Raffaele Trano. Stando alla sua idea, per superare la crisi economica in cui il Paese è precipitato a causa dell’emergenza coronavirus sono determinanti investimenti sicuri e remunerativi.

Come si svolgerà l’indagine

Ci saranno cicli di audizioni con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, di Bankitalia, Consob, Ivass, European Banking Authority, Agenzia delle Entrate. Oltre che con esponenti di organizzazioni nazionali e internazionali operanti nei settori fiscale, finanziario, creditizio. Senza contare Confindustria, organizzazioni sindacali e ordini professionali. Entro fine dell’anno saranno tirate le conclusioni. Ci troviamo di fronte alle solite litanie della politica oppure a qualcosa di concreto?

Investire in modo sicuro, possiamo fidarci della politica?

Dalle audizioni con gli stakeholders la politica vuole capire quale strada intraprender. Lo scopo è quello di capire come aiutare le imprese e quali strumenti mettere a loro disposizione in modo da poter compiere le scelte migliori. Occorre fare presto. Prima che l’emergenza sanitaria si trasformi in emergenza sociale. La crisi delle imprese è palpabile. Le famiglie hanno ridotto i propri consumi. Il futuro è sempre più cupo.

Il dubbio della politica

Il presidente della Commissione Finanze si chiede quali siano gli ostacoli che ancora allontanano le aziende dall’idea della quotazione del debito o dell’equity. La scelta di mettere in campo questa commissione di indagine va nella direzione di comprendere quali strumenti finanziari sono da adottare per dare prospettive concrete all’economia reale e alla crescita del Paese.

A cosa serve l’audizione

Ascoltando le richieste degli stakeholders si riuscirà a capire le difficoltà incontrate fino ad oggi dalle imprese italiane. In questi mesi sono stati messi in campo tanti provvedimenti. Ma sull’efficacia molti hanno manifestato dubbi. Solo con un confronto si potrà avere un quadro chiaro e dare indicazioni al legislatore. Oltre a capire quali vincoli normativi debbano essere rimossi, perché obsoleti o eccessivamente limitanti o semplicemente troppo costosi. Alla fine l’obiettivo da raggiungere è di dare la possibilità alle imprese di investire in modo sicuro.