L’azionario cinese ha chiuso in rialzo, con gli investitori fiduciosi dopo le rassicurazioni del presidente Usa Donald Trump. Rassicurazioni secondo cui l’accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti rimane in vigore. Inoltre sono state ripristinate 25 rotte per l’estate, con l’intento di agevolare la ripresa economica e del turismo. Gli analisti si aspettano che in Italia il listino chiuderà le sessioni di questa settimana in positivo. In questi mesi la ripresa delle società “green” è stata molto più veloce. Per questo motivo investire in queste società potrebbe essere la scelta migliore sfruttando anche il trend positivo del mercato azionario. Una soluzione per diversificare potrebbe essere quella di investire in ETF contro il cambiamento climatico e socialmente responsabili.

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free

Se avete a cuore l’ecologia, ma desiderate una gamma più ampia nel vostro portafoglio al di là delle scorte di energia rinnovabile, l’SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF è un’ottima opzione. SPYX elimina semplicemente tutte le compagnie petrolifere, di gas e di combustibili fossili dall’elenco del S&P 500. Questo lascia l’investitore ESG con circa 460 azioni che costituiscono un tipico fondo indice, salvo l’esclusione di giganti dell’energia come la Exxon Mobil Corp. (XOM). Si tratta di un approccio interessante che incorpora un gruppo di società più diversificato.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Questo ETF SUSA socialmente responsabile sta crescendo rapidamente in popolarità grazie alla sua strategia di “selezione”, attraverso la quale impone requisiti molto severi. Con solo 145 partecipazioni nel suo portafoglio, gli investitori non si limitano ad ottenere un fondo S&P 500 che esclude Big Oil e Big Tobacco. Infatti all’interno ci sono le più grandi aziende che prendono veramente sul serio le questioni ESG. I grandi nomi della tecnologia come Apple sono ben rappresentati, ma ci sono anche alcuni nomi che potrebbero sorprendervi. Per esempio, prendete ad esempio la Home Depot (HD) o la società di consulenza Accenture (ACN). Questo è un ottimo modo per investire in ETF contro il cambiamento climatico.