Investire e guadagnare con un titolo azionario italiano sorprendente. Ci sono titoli che in Borsa riescono spesso a stupire. A volte si tratta di business molto solidi, magari sottovalutati per anni. A volte sono società nuove, in fortissima crescita. Altre volte ancora dei pionieri in settori rivoluzionari. Di solito società del genere sono quotate su borse molto liquide. Con scambi nell’ordine dei miliardi di dollari o di euro al giorno. Come New York, Londra, Francoforte o Tokyo. In Italia le cose sono un po’ diverse. Ma anche da noi ci sono società che meritano forte considerazione. Spesso perché sono leader nel loro settore. E presentano un forte vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza. Una di queste è Alerion Clean Power S.p.A., società attiva nel campo energetico. Ma non come gli altri.

Alerion è attiva esclusivamente nel settore delle energie rinnovabili. Tra le prime in Italia nel settore, è indipendente dalle fonti fossili. Totalmente indipendente. Alerion costruisce parchi eolici. Ma anche impianti fotovoltaici e di generazione di energia da biomasse. Lo sviluppo di Alerion è continuo. E prevede un’espansione controllata sia in Italia che in Europa. Soprattutto all’estero. Anche grazie a progetti molto avanzati in nazioni europee in rapido sviluppo come Romania e Ungheria.

Alerion è un titolo old style, si potrebbe dire. E’ attivo nel settore della produzione di energia, dopotutto. Non è certo né una start-up né una società tecnologica. Come quelle che vanno oggi per la maggiore. Ma è una società solida. Ed è questo che piace. I suoi dati economici sono tutti in salita negli ultimi 4 anni. E questo costituisce un bel trend. Ricavi, margine operativo lordo, risultato operativo. Ma anche il risultato ante imposte e quello netto. Anche cassa, patrimonio netto e capitale investito sono in continua salita. Così come un dato fondamentale molto importante. Un ROE (ritorno su azioni proprie) del 13,28%. Che è particolarmente buono.

Ma quello che riteniamo particolarmente interessante è il dividendo. Del 3,22%. Pagato regolarmente a fine giugno. Un buon dividendo per il settore. Che, accoppiato con i risultati finanziari in continua crescita, fa ritenere il titolo un giusto player per il futuro. Soprattutto in un settore che sarà sempre più importante. Come quello delle energie rinnovabili. Intendiamoci, Alerion non è un titolo da crescite enormi (che pure ha avuto di recente). Ma è una macchina da soldi. Ben gestita. Un titolo su cui investire e sui cui guadagnare in Borsa nel corso degli anni.