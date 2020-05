Investire con sicurezza sui titoli azionari con la migliore qualità al mondo. Si può fare? Esistono veramente, sulle borse mondiali, dei titoli di questa fatta? Dei titoli la cui qualità sia tale da essere così validi e così sicuri? Certo che esistono. Sono quei titoli che, nel corso del tempo, hanno visto aumentare il valore del proprio marchio. E un marchio (basta pensare a Coca-Cola o Apple) è estremamente importante per una società. Di conseguenza, se è quotata in Borsa, è estremamente importante anche per gli investitori. Perché una parte del valore di quell’azienda, di quel gruppo, risiede proprio nelle vendite che l’azienda fa grazie alla forza del proprio marchio. Ed al valore “mentale” che esso esercita, come nei due casi sopra citati. Vediamo di approfondire come investire con sicurezza sui titoli azionari con la migliore qualità al mondo. In questo caso ci concentriamo sui titoli del commercio al dettaglio.

L’epidemia di COVID-19 ha portato alla selvaggia interruzione del commercio al dettaglio in tutto il mondo. In una singola nottata, il traffico pedonale nei negozi fisici è scomparso, e le catene di distribuzione sono rimaste strapazzate.

Ora, ad un importante bivio, molti rivenditori sono costretti a prendere decisioni difficili e del tutto impreviste.

Mentre alcuni giganti del commercio al dettaglio globale tirano i remi in barca e dichiarano fallimento, altri innovano per salvarsi, iniziando a servire i loro clienti in modi nuovi e inaspettati. Quali rivenditori stanno crescendo attraverso le avversità di questo momento? Quali sono quelli che potrebbero lottare per sopravvivere? Ce lo dice un report di Kantar’s Brand Z. Esso confronta il valore del marchio dei 75 principali rivenditori a livello globale tra il 2020 e il 2019. Lo fa utilizzando la metà di aprile come data limite per incorporare le ultime informazioni finanziarie. Alcuni dei primi effetti della pandemia sono stati incorporati in questi calcoli, ma l’impatto della pandemia sul futuro del retail è (quantomeno) incerto.

I migliori marchi del mondo sui cui titoli azionari investire con sicurezza vista la loro qualità

Il calcolo del valore del marchio si riferisce all’importo totale che un marchio contribuisce al valore complessivo dell’attività della capogruppo. In questo caso, viene misurato prendendo il valore finanziario di un marchio (ultimi dati a metà aprile). Questo valore viene moltiplicato per il contributo del marchio, o la capacità del marchio di fornire valore all’azienda. Questo valore predispone i consumatori a scegliere il marchio rispetto ad altri o a pagarlo di più, sulla base delle sole percezioni. Sulla base di queste metriche, il marchio di abbigliamento sportivo lululemon è il marchio retail in più rapida crescita al mondo per il secondo anno consecutivo. Famoso per la sua cultura della responsabilità e per gli eventi della comunità globale, il marchio ha trovato il perfetto equilibrio tra un’esperienza online e offline senza soluzione di continuità.

E quali sono le altre aziende i cui titoli azionari hanno visto aumentare il loro valore grazie al loro marchio? Si tratta di Costco, Amazon, Target, Walmart, JD.com, Sam’s Club, Alibaba, Tanishq e Flipkart. Alcuni vi saranno molto noti, altri meno. E di alcuni non avrete mai sentito parlare. Ma continuate a leggere… È interessante notare che Walmart detiene tre posti in classifica, in quanto possiede anche Flipkart e Sam’s Club. Inoltre, il gigante americano del commercio al dettaglio ha acquistato una partecipazione nella piattaforma cinese di e-commerce JD.com. I due marchi sono entrati in partnership strategica insieme con l’obiettivo di dominare il mercato cinese e di superare Alibaba.

Qual è la ricetta per avere successo nel commercio al dettaglio e girarlo sul proprio titolo azionario?

Ci sono tre fattori che sono innegabilmente cruciali per il successo di un brand, che poi si riflette (per forza) sul suo titolo azionario.

Valore : Offrire un rapporto qualità-prezzo attraverso un prezzo equo per tutti i prodotti o servizi.

: Offrire un rapporto qualità-prezzo attraverso un prezzo equo per tutti i prodotti o servizi. Unicità : Avere uno scopo chiaro e rappresentare qualcosa che i consumatori trovano significativo.

: Avere uno scopo chiaro e rappresentare qualcosa che i consumatori trovano significativo. Premio: Essere percepito come un valore superiore al prezzo che i consumatori pagano.

Inoltre, la ricerca prima citata suggerisce anche che i marchi di successo dominano la loro rispettiva categoria quando si tratta di consapevolezza del marchio. Questi marchi forniscono costantemente esperienze che arricchiscono la vita dei loro clienti, come ben dimostrato da lululemon.

I retailer continuano a spostare la loro attenzione verso la trasformazione digitale. I consumatori continuano a trovare un grande valore nell’avere il meglio di entrambi i mondi quando si tratta di combinare e-commerce e negozi tradizionali.