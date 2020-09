In “Investimenti pubblicitari per la tua azienda? Al via il nuovo Bonus Pubblicità”, un focus sulle ultime novità in tema di agevolazioni.

Da oggi, primo settembre 2020, si apre un nuovo capitolo per presentare la comunicazione per richiedere il credito d’imposta per investimenti pubblicitari. Tra le misure previste per risollevare il Paese dalla crisi economica causata dal coronavirus, l’articolo 186 del Decreto Rilancio che si occupa del Bonus Pubblicità 2020. Tra le novità di quest’anno, l’aumento del credito d’imposta dal 30% del precedente decreto Cura Italia al 50% del valore dell’intero investimento pubblicitario.

In cosa consiste il Bonus Pubblicità?

Il Bonus Pubblicità, in realtà, è messo in campo per la prima volta nel 2017. Tale agevolazione ha l’obiettivo di creare un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali per gli investimenti pubblicitari effettuati. Nel 2020, il Governo incrementa le risorse disponibili.

Quali sono le novità?

Tramite il Decreto Agosto, lo stanziamento previsto per l’anno 2020, inizialmente stabilito a 60 milioni, è aumentato a 85 milioni di euro, distribuiti così:

– 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;

– 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati tramite emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

Non rientrano all’interno del Bonus, invece, quegli investimenti eseguiti per pubblicità su piattaforme social o su siti web non registrati come testate giornalistiche.

Al via le domande da oggi fino al 30 settembre 2020

Restano valide le domande già presentate nel periodo fra l’1 e il 31 marzo. È possibile trovare il modello da compilare sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio Ministri e sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

