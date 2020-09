Inversione rialzista in vista per un titolo del settore del lusso, lo dice l’analisi grafica e previsionale di CSP international Fashion Group. Se si guardasse solo all’analisi fondamentale, invece, non ci sarebbero spazi per investimenti al rialzo.

Qualunque sia la metrica utilizza nella valutazione basata sui multipli di mercato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. Fa eccezione il Price to Book ratio che è molto inferiore alla media del settore di riferimento: 0,2 contro 1,1.

Non ci sono analisi che al momento coprono il titolo.

Un punto di forza molto importante di CSP International Fashion Group è la sua situazione finanziaria. Il suo indice di liquidità, infatti, è uguale a 1 per la liquidità immediata e 1,99 per quella di lungo termine. Ciò vuol dire che l’azienda ha in cassa, in banca o in crediti a breve disponibilità uguali/superiori all’ammontare del debito ed esprime quindi una soddisfacente condizione di liquidità per il breve/lungo termine.

Prima di chiudere facciamo notare che la capitalizzazione del titolo è di poco superiore ai 10 milioni di euro, per cui bisogna essere molto prudenti prima di investire grosse cifre.

Inversione rialzista in vista per un titolo del settore del lusso, lo dice l’analisi grafica e previsionale: quali sono i livelli dove comprare?

Il titolo azionario CSP International Fashion Group (MILCSP) ha chiuso la seduta del 1 settembre in ribasso del 2,06% rispetto alla seduta precedente a quota 0,380 euro.

Qualunque sia il time frame considerato la proiezione in corso sul titolo è ribassista. Come facciamo, quindi, a dire che stia per verificarsi un’inversione rialzista?

Per capirlo partiamo dal time frame mensile, dove le quotazioni hanno raggiunto il III° obiettivo di prezzo in area 0,4127 euro e, quindi, ci sono le probabilità a favore per un’inversione rialzista. Se ciò dovesse accadere ci sarebbero i margini per un rialzo di almeno il 100%, ma gli obiettivi precisi potranno essere calcolati solo dopo che l’inversione si è concretizzata.

Che ci siano indizi in tal senso si evince anche dal settimanale, dove la proiezione non è ancora riuscita a rompere il primo supporto lungo la strada che porta al I° obiettivo di prezzo. La spinta ribassista, quindi, è molto debole e potrebbe favorire un’inversione al rialzo.

Come capire nel breve che si sta invertendo al rialzo?

Anche sul giornaliero la proiezione è ribassista e ha già raggiunto e superato il suo I° obiettivo di prezzo in area 0,39 euro. Notiamo, però, che ormai da molte sedute le quotazioni sono ingabbiate nel trading range 0,3708-0,39 euro.

Solo la rottura di uno dei due livelli indicati indicherà la strada anche di medio e lungo termine. Ad esempio, una chiusura giornaliera superiore a 0,39 euro potrebbe anticipare un’inversione rialzista anche nel medio/lungo termine.

