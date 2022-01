Inversione rialzista in arrivo per le azioni SeSa? I livelli da monitorare in chiusura settimanale

Come ricordato nel precedente report, le azioni SeSa vengono da un quinquennio di folle corsa al rialzo durante il quale hanno guadagnato oltre il 1000%.

La forte crescita del titolo è testimoniata da un comunicato societario con il quale si informa che SeSa non può essere più qualificabile come Piccola e Media Impresa (PMI). A seguito della progressiva crescita della capitalizzazione di mercato, Sesa ha, infatti, superato la relativa soglia di riferimento per tre anni consecutivi (2019-2020-2021). La società capitalizza oggi oltre 2,5 miliardi di euro.

Tuttavia, come ogni rialzo che si rispetti, nel senso che non sia drogato ma basato sui fondamentali, ci sono anche le fasi di ritracciamento che vanno opportunamente sfruttate.

Allo stato attuale sul titolo SeSa è in corso una proiezione ribassista che ha già raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area158,9 euro. Quindi, inversione rialzista in arrivo per le azioni SeSa?

Potrebbe accadere qualora il supporto indicato dovesse tenere testa alla pressione ribassista. In questo caso le quotazioni potrebbero partire per un nuovo rialzo la cui massima estensione si trova in area 290 euro. Il titolo, quindi, potrebbe realizzare una performance rialzista di oltre il 70%.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, le quotazioni di SeSa si dirigerebbero verso area 125,3 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e successivamente verso area 91,6 euro (III obiettivo di prezzo).

Da notare che al momento lo Swing Indicator è saldamente ribassista e non si sono ancora presagi di inversione al rialzo.

Attendere pazientemente che si chiarisca lo scenario futuro per evitare di rimanere incastrati in posizioni perdenti.

La valutazione del titolo SeSa

In termini di multipli degli utili (PE), il gruppo è tra quelli sopravvalutati dal mercato e non poteva essere altrimenti vista la forte ascesa dei prezzi. Anche altri indicatori come il PEG, rapporto prezzo/utili futuri, o il Price to Book ratio esprimono forte sopravvalutazione.

Di parere diverso sono gli analisti che hanno un consenso medio accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Inversione rialzista in arrivo per le azioni SeSa? I livelli da monitorare in chiusura settimanale secondo l’analisi grafica

Le quotazioni di SeSa (MIL:SES) hanno chiuso la seduta del 17 gennaio a quota 166,2 euro in rialzo dell’1,59% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale