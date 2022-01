Spesso si usano sempre i soliti ortaggi per cucinare i contorni. A tal punto che, per quanto i modi di prepararle siano potenzialmente infiniti, ci si annoia facilmente. Perché non provarne uno spesso dimenticato? Invece di zucca e broccoli, ecco un ortaggio simile al carciofo ma poco usato in cucina con cui preparare un contorno delizioso e originale.

Si tratta del cardo, anche noto come carciofo selvatico, di cui si mangiano solamente i gambi e che contiene molte fibre e sali minerali come calcio e potassio. Avevamo già visto come preparare un cremosissimo risotto con quest’ortaggio. Stavolta lo useremo per realizzare un contorno tipicamente romagnolo e cioè i cardi al latte.

Ingredienti per 4 persone

1 kg di cardi;

500 g di latte;

1 limone;

sale, olio extravergine di oliva, parmigiano grattugiato q.b.;

1 pizzico di noce moscata.

Il primo passo è pulire con cura i cardi. Per farlo, spuntarli, rimuovere i filamenti delle coste e tagliarli in tocchetti di cinque centimetri ciascuno. Infine, lasciarli per venti minuti in una ciotola di acqua e mezzo limone.

In una pentola, mettere acqua e il succo della metà restante di limone. Far cuocere al suo interno i cardi per altri venti minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, scaldare un po’ di olio in una padella e aggiungere i cardi. Farli rosolare a fiamma vivace per circa un minuto. Coprirli con il latte, regolare di sale e insaporire con un pizzico di noce moscata. Mettere il coperchio e far cuocere a fiamma medio-bassa per circa venti-trenta minuti. I cardi al latte saranno pronti quando risulteranno abbastanza teneri da poter essere infilzati con i rebbi di una forchetta. Spolverarli con il parmigiano e servirli ancora caldi. Buon appetito!

