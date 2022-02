Molte persone sono convinte sbagliando, che l’acqua del rubinetto di casa non sia buona da bere e infatti preferiscono acquistarla in bottiglie di plastica. Ma è anche vero che col trascorrere del tempo è aumentata la sensibilità delle persone per la tutela dell’ambiente e la necessità di consumare meno plastica. Proprio per questo, è importante sapere che è possibile bere l’acqua del rubinetto invece di spendere soldi comprando l’acqua in bottiglia, purché abbia determinate caratteristiche. Ecco quali.

Limpidezza dell’acqua

Il primo passo da fare è l’osservazione della limpidità dell’acqua. Infatti, quest’ultima è buona quando è limpida. Se ci accorgiamo che non è limpida, dobbiamo richiedere le analisi dell’acqua presso un laboratorio specializzato. Queste, in alcuni casi, sono gratuite.

In alternativa, si consiglia di contattare il fornitore dell’acqua e chiedere come procurarsi i risultati delle analisi che vengono effettuate regolarmente.

Invece di spendere soldi comprando l’acqua in bottiglia, ecco dei semplici metodi per sapere se quella del rubinetto è buona

Annusare l’acqua

Se l’acqua ha un odore di uova marce o di solvente per unghie, potrebbe darsi che ci sia un elevata concentrazione di cloro e zolfo anche di origine naturale.

Oltre a quanto consigliato, è sempre un buon metodo utilizzare una caraffa filtrante per eliminare dall’acqua corrente le sostanze che potrebbero essere dannose per l’organismo. Inoltre, ne diminuisce la durezza e la rende dunque più dolce.

Usare la caraffa filtrante o un filtro d’acqua

Queste caraffe e tutti i filtri in genere sono utili solo per migliorare le qualità organolettiche dell’acqua, ma non possono rendere potabile dell’acqua che non lo è. Sottolineiamo che l’efficienza di questo strumento è legata ad una sua costante manutenzione, e al corretto utilizzo che se ne fa. Il loro utilizzo è semplice infatti, all’interno della caraffa ci sono delle cartucce che filtrano l’acqua trattenendo le sostanze che potrebbero essere nocive. L’acqua versata nel collo della caraffa viene depurata dalla cartuccia e poi scende nella parte inferiore del recipiente ed è quindi pronta per essere bevuta. Sul mercato ne esistono di diversi tipi e dimensioni.