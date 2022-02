Ogni giorno prepariamo il caffè e puntualmente ne avanza almeno una tazzina.

Ci riferiamo ovviamente a chi preferisce ancora quello della moka e non a chi utilizza la macchinetta con le cialde o le capsule.

Secondo i veri intenditori, il caffè si beve caldo e appena “fatto” e non avanzato dalla mattina o tantomeno dal giorno prima.

Tuttavia, per evitare di gettarlo, molti riscaldano quello rimasto nella moka e lo bevono al naturale o con una goccia di latte. Ma siamo sicuri che rimetterlo sul fuoco non ne alteri il sapore? In un recente articolo abbiamo parlato proprio della bontà del caffè puro, come molti sono soliti chiamarlo, e cioè privo di qualsiasi altro ingrediente. Sia in caso di caffè riscaldato che in caso di caffè corretto, il rischio è quello di modificarne il gusto originale, con risultati poco gradevoli.

D’altra parte, sembrerebbe uno spreco buttarlo quando ne è rimasta metà moka e anche più, pertanto dovremmo trovare una soluzione alternativa.

A meno che non amiamo berlo freddo, ecco alcune idee per riutilizzarlo in modo gustoso e creativo.

Invece di riscaldarlo, ecco come riutilizzare il caffè freddo avanzato e non buttarlo inutilmente

Gli esperti di cucina hanno in mente delle soluzioni di riciclo alquanto originali.

La prima ha a che fare con i dolci, dalle torte ai dessert al cucchiaio. Prendiamo l’esempio del tiramisù, di cui uno degli ingredienti principali è senza dubbio il caffè (freddo). Se ne avanza più di una moka e abbiamo gli ingredienti già in casa, perché non realizzare il dolce che piace praticamente a tutti?

Un’altra soluzione riguarda la preparazione della granita o il tanto famoso caffè shakerato, spesso bevuto come digestivo dopo pranzo. L’aggiunta di un liquore dolce, normalmente al gusto vaniglia o cioccolato, è ideale per realizzare uno dei cocktail più apprezzati di tutti i tempi.

E se vogliamo esagerare, la ciliegina sulla torta è un leggero strato di panna montata che trasforma la bevanda in un dessert.

Proseguiamo con un’altra idea simpatica e anti-spreco, golosissima e apprezzata nei mesi più caldi.

Crema e farcitura per torte

Ci riferiamo alla crema di caffè, da sempre conosciuta sotto forma di gelato. In realtà, la sua versione cremosa prende il sopravvento in tantissimi bar d’Italia in tempi più recenti e sembra impossibile rinunciarvi nei mesi d’estate.

Si prepara in pochi minuti ed esistono diverse varianti, tra cui la versione con soli 4 ingredienti e tanta bontà.

E la crema da farcitura? Ebbene sì, invece di riscaldarlo, ecco come riutilizzarlo. Anche il caffè avanzato può trasformarsi in una farcitura ideale per dolci o torte, come spiegato in questa ricetta.