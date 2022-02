La cicoria è un ortaggio noto per il suo sapore amarognolo. Come prevede la tradizione romana, si cucina perlopiù ripassata in padella e cioè bollita e saltata in padella con olio, aglio e peperoncino. Ma invece di ripassarla in padella o farla al forno, si può usare assieme alla carne macinata per preparare delle golosissime polpette. Vediamo come fare.

Dosi per 4 persone

300 g di cicoria lessa;

150 g di carne macinata;

2 uova;

4 cucchiai di pangrattato;

30 g di parmigiano;

olio di semi.

Panatura

pangrattato;

2 uova

Illustriamo brevemente come lessare la cicoria. Bisogna sciacquarla e, se è grande, tagliarla a metà. Far bollire poco meno di metà pentola d’acqua e versare al suo interno un po’ di sale grosso. Tagliare la cipolla a pezzetti e metterla a lessare a fuoco medio-basso fin quando non si ammorbidirà. Infine, non resta che scolarla.

Invece di ripassarla in padella o farla al forno, ecco come usare la cicoria per preparare delle sfiziose polpette da servire come secondo piatto o per cena

Prendere una ciotola e mettere al suo interno la cicoria lessata e la carne macinata, le uova intere, il pangrattato e il parmigiano. Mescolarli fino ad ottenere un composto omogeneo.

In una seconda ciotola, sbattere le altre due uova. In una terza, disporre del pangrattato. Con l’impasto preparato in precedenza, formare delle polpette e passarle una ad una nelle uova e poi nel pangrattato.

In una padella antiaderente, far scaldare abbondante olio di semi. Una volta che ha raggiunto la giusta temperatura, far friggere poche polpette alla volta al suo interno fino a doratura. Il tempo giusto è di circa 2-3 minuti per lato. Una volta pronte, poggiarle su un vassoio coperto di carta assorbente.

Servirle quando sono ancora calde.

