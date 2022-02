Il cavolfiore è il protagonista di numerose ricette invernali. Si usa per preparare antipasti, primi piatti e contorni o persino sfiziose torte salate, che tornano utili quando non si sa che cosa preparare per cena o si ha voglia di sperimentare un po’ in cucina.

Come contorno, lo si cucina gratinato, all’insalata o semplicemente bollito. Stavolta, invece, lo proporremo in modo alternativo. Invece di preparare il cavolfiore alla solita maniera, cuciniamolo alla catalana così da ottenere un contorno molto sostanzioso con pomodori, acciughe e numerose spezie.

Ingredienti per 4 persone

1 cavolfiore;

3 filetti di acciughe;

2 pomodorini a grappolo;

2 spicchi di aglio;

sale;

olio extravergine di oliva;

aceto di vino rosso;

cumino in polvere;

basilico.

Invece di preparare il cavolfiore alla solita maniera, cuciniamolo in questo modo per ottenere un contorno sostanzioso e da leccarsi i baffi

Il primo passo è pulire il cavolfiore, eliminandone foglie esterne e tronco. Infine, tagliarne le cime e lavarle sotto l’acqua corrente. Lessarle in abbondante acqua salata, fin quando non risulteranno ben cotte.

In un barattolo, mescolare quattro cucchiai di olio, dell’aceto di vino rosso, la paprika e un po’ di cumino e di prezzemolo tritato. Così facendo, si otterrà l’emulsione con cui si condirà poi il cavolfiore alla catalana.

Versare un filo di olio d’oliva in una padella e mettere a cuocere l’aglio, quindi mettere a sciogliere i filetti di acciuga e aggiungere capperi e pomodorini tagliati a pezzetti. Far cuocere a fuoco medio. Infine, aggiungere il cavolfiore e farlo saltare in padella. Dunque, spegnere il fuoco e metterlo in un’insalatiera assieme agli ingredienti con cui lo si è cotto in questa fase.

Non resta che condirlo con l’emulsione preparata in precedenza, per poi mescolare accertandosi che gli ingredienti si amalgamino alla perfezione. Ecco pronto il cavolfiore alla catalana.

Approfondimento

Cucinare il cavolfiore, i broccoli e altre crucifere senza cattivi odori è possibile con questi rimedi casalinghi che scacceranno la puzza