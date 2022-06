Quasi tutti andiamo pazzi per il polpo all’insalata, condito con olio, limone e del prezzemolo profumato.

Se poi lo uniamo alle patate lesse tagliate a cubetti, ecco che il nostro piatto diventa una prelibatezza ideale per combattere il caldo.

Perfetta d’estate ma consumata anche in inverno, l’insalata di polpo e patate è un must della cucina italiana che piace a grandi e piccini. La delicatezza delle patate si sposa con la morbidezza del polpo ed il tocco aspro del succo di limone le regala un sapore unico.

Buonissima e ideale anche come antipasto, in tanti però sono stanchi di mangiarla frequentemente ed ecco che cercano qualcosa di originale. Un piatto da preparare in casa con pochi ingredienti, per assaporare tutto il gusto del mare nella sua semplicità.

Stavolta, al posto del solito polpo, abbiamo deciso di utilizzare un altro mollusco per la nostra pietanza da preparare a pranzo o a cena.

Vediamo di quale si tratta e come realizzare un’insalata da leccarsi i baffi.

Invece di polpo e patate, sarebbe questo il pesce ideale per un’insalata da portare in tavola come antipasto o secondo

Stiamo parlando del calamaro, da cucinare e tagliare in modo da ottenere degli anelli di 1 centimetro o poco più.

Iniziamo dagli ingredienti, per cui ci serviranno:

½ kg di calamari;

700 grammi di patate;

½ kg di pomodorini;

1 limone;

olio, sale, pepe e prezzemolo q.b.

Per prima cosa, facciamo bollire i calamari in una pentola d’acqua salata per circa 15 minuti. Non appena cotti, lasciamoli raffreddare e, una volta tiepidi, tagliamoli ad anelli.

Nel frattempo, occupiamoci delle patate, facendole bollire in un’altra pentola per 20 minuti o poco più.

Una volta fredde, tagliamole a cubetti e mettiamole in una ciotola.

Tagliamo i pomodorini a metà, saliamoli e teniamoli da parte così da far spurgare l’acqua in eccesso.

Prepariamo un’emulsione di olio, limone e prezzemolo, versiamone metà sulle patate, mescoliamo e aggiungiamo anche i calamari. Versiamo l’altra metà di condimento e uniamo anche i pomodorini precedentemente scolati dall’acqua in eccesso. Continuiamo a mescolare per bene e concludiamo con una spolverata di pepe.

Voilà, pronta per essere servita e fare un figurone con amici e parenti.

Invece di polpo e patate, ecco un piatto semplice che esalterà pranzi e cene a base di pesce.

