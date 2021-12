Quante volte cercando on line delle idee per realizzare un centrotavola natalizio, abbiamo trovato solo corone o ghirlande di pino. In questo articolo, vedremo come si possa realizzare una simpatica decorazione per la tavola con pochissimi e bizzarri materiali. Il costo complessivo non supererà i 3 euro.

Invece di pino e bacche per il centrotavola natalizio fai da te 2021, utilizzeremo un mocio

Per prima cosa dovremo procurarci un nuovo mocio o mop di colore bianco. Non ci interessa in questo caso la qualità del prodotto e pertanto possiamo servici anche di un mocio a poco prezzo. Dovremo inoltre acquistare una lattina da 33 cl nel formato più allungato. Ci doteremo, poi, di una pistola per colla a caldo, di un vecchio calzino di lana o di un maglione infeltrito che non indossiamo più. Infine potremmo procurarci una pallina in legno che si trova nel reparto hobbistica dei negozi di fai da te.

Queste palline in legno sono proprio usate per fare i nasi di pupazzi o decorazioni natalizie. Se non riuscissimo però a trovare questo articolo, possiamo sostituire le palline in legno con una versione fai da te. In questo caso prepareremo un ritaglio quadrato 5×5 centimetri di un collant smagliato color carne e un batuffolo di cotone idrofilo. Inseriremo il batuffolo nel ritaglio di collant e chiudendo i quattro lembi lo legheremo con del filo di cotone, andando a formare una pallina. Realizzeremo uno gnomo barbuto in stile nordico da mettere in mezzo alla tavola.

Procedimento per realizzare il centrotavola natalizio 2021

Prendiamo la lattina, che potrà essere nuova o già consumata, e riempiamola di sale. Dovrà, infatti, avere un discreto peso perché sarà il nostro piedistallo. A questo punto circa a metà della lattina facciamo un giro di colla a caldo per tutta la circonferenza. Prendiamo il nostro mocio nuovo di zecca e lo posizioniamo sopra alla lattina. Le treccioline del mop dovranno cadere, fluenti, lungo tutta l’altezza della lattina e sul ripiano d’appoggio. A questo punto facciamo pressione sulle fibre del mocio per farle aderire al giro di colla che avevamo predisposto sulla lattina. Il nostro gnomo inizierà a prendere forma, ma ora gli serve il naso e il cappello.

Come cappello utilizziamo una manica tagliata di un vecchio maglione o un calzino in lana spaiato a cui avremo tagliato la parte della gamba. Avremo ricavato, in questo modo, un pezzo di maglia tubolare di circa 20/25 centimetri. Andiamo ad indossare quest’ultimo sopra la parte in plastica del mop facendolo scendere fino ad un terzo della lattina. Facciamo un piccolo risvolto, arrotolando la maglia del cappello dello gnomo. Completiamo con il naso dello gnomo. Con la colla a caldo, fissiamo la pallina di legno o la pallina realizzata con i collant esattamente sotto al risvolto del cappello, sopra alle treccine del mocio.

Il tocco finale

Il nostro gnomo centrotavola è quasi completo, ci manca solo qualche rifinitura. Poco prima del taglio della manica o del calzino, possiamo fare un fiocchetto per chiudere il cappellino. Inoltre al posto del copricapo in maglia morbido, possiamo realizzarne uno conico con il feltro. In questo modo avremo un tipico cappello a punta.

Invece di pino e bacche, per il centrotavola natalizio fai da te 2021 utilizzeremo un mocio per realizzare un simpatico gnomo nordico.

Approfondimento

Non getteremo più nell’immondizia il nostro vecchio albero di Natale artificiale anche se assomiglia a Spelacchio