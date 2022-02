Tra le verdure di stagione più apprezzate e versatili c’è la verza. Questo cavolo, appartenente alla famiglia delle crucifere, normalmente è cotto al vapore o stufato in padella. Come broccoli e cavolfiori, ha un odore che potrebbe infastidire molti durante la sua preparazione. E non sempre il suo sapore viene apprezzato in quanto un po’ amaro e pizzicante, ma è una delle verdure più facili da preparare.

Ottima da usare per preparare tutte le pietanze

La verza tagliata a striscioline diventa un ottimo condimento per un primo piatto, così come stufata in padella con un po’ di vino bianco è un accompagnamento per i secondi. E potrebbe diventare uno sfizioso piatto unico se diventa l’ingrediente base per una torta salata.

Come è chiaro, sono moltissimi i modi di impiegare la verza e tanti gli accoppiamenti che possiamo fare con questa verdura. Possiamo ricordare anche che patate e cipolle vanno a nozze con la verza e che abbinata alla pancetta quest’ultima diventa un gustoso contorno.

Inoltre, è possibile accostare alla verza tutti i tipi di carne esistenti. Noi ci sentiamo di consigliare un’accoppiata irresistibile. La salsiccia, infatti, si sposa benissimo con il cavolo verza in quanto entrambi riescono a mitigare i loro sapori forti esaltandosi a vicenda.

Dunque, se abbiamo stufato una bella quantità di verza, la carne ottimale da abbinare è un tocco di salsiccia cotta al forno e sfumata con abbondante vino rosso. L’accoppiata non deluderà nessuno.

Invece di patate e pancetta, la verza è ottima da mangiare se accompagna questa carne cotta al forno

C’è però una ricetta ancora più sfiziosa e gustosa che potremmo cucinare con questi due ingredienti. Prepariamo degli involtini di verza e salsiccia con questi semplici passaggi. La quantità dipende da quante persone siederanno a tavola. Consideriamo mediamente due involtini a testa.

Laviamo 6 foglie grandi di verza per 3 adulti. Facciamole sbollentare in abbondante acqua salata senza completare la cottura.

Prepariamo del brodo vegetale in una pentola a parte. Togliamo la pelle della salsiccia e riponiamo la carne dentro un piatto. Una volta pronte le foglie di verza, andiamo a scolarle e mettiamole sopra un ripiano. Apriamole bene e mettiamo dentro i tocchi di salsiccia e una spolveratina di parmigiano. Chiudiamo bene la foglia ripiegandola in più parti o avvolgendola.

Poniamo ad uno ad uno gli involtini dentro una padella con un fondo ampio e iniziamo la cottura. Versiamo il brodo vegetale ricoprendo gli involtini fino al bordo. Facciamo cuocere fino a che il brodo non si sia totalmente assorbito. Poi potremo portare in tavola questo piatto e gustarlo tutti insieme.

Dunque, invece di patate e pancetta, la verza sarebbe il contorno ideale per accompagnare la carne di maiale, soprattutto salsiccia e salamelle.