Invece di mozzarella e pomodori prepariamo questa insalata leggera molto prelibata perfetta per un pranzo veloce ma anche come antipasto

I gamberi sono i protagonisti della cucina mediterranea. Chi ama i sapori del mare non può farne a meno ma anche chi preferisce spezzatini e arrosti saprà apprezzarli.

Si tratta di crostacei molto diffusi nelle ricette italiane, specialmente di mare. Ricchi di colesterolo andrebbero consumati con parsimonia da persone che soffrono di ipercolesterolemia ma anche dagli altri.

Non esiste una sola varietà di gamberi, alcuni possono essere consumati crudi mentre altri saranno perfetti cotti.

I gamberi possono anche essere preparati in un’insalata semplice ma gustosa che non farà rimpiangere le ricette classiche. Tra queste merita di essere citata la famosissima tempura di gamberi e verdure, una ricetta giapponese che sta letteralmente spopolando anche in Italia.

Oggi, però, si andrà a vedere come preparare una semplice insalata di gamberi con aggiunta di deliziosi germogli di soia. Quindi, invece di mozzarella e pomodori prepariamo questa insalata leggera molto prelibata.

Ingredienti

300 grammi di gamberi;

80 grammi germogli di soia;

1 cespo di insalata;

rucola, quanto basta;

olio Evo, quanto basta;

succo di limone, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Lavare accuratamente i gamberi e pulirli prima di iniziare la preparazione. Ricordarsi anche di eliminare il filo nero che si nota sul dorso, sarà sufficiente aiutarsi con uno stuzzicadenti.

I gamberi, poi, potranno esser cotti al vapore per circa cinque minuti prima di essere lasciati raffreddare.

Si consiglia di insaporirli utilizzando del sale e del pepe. Mentre i gamberi raffreddano lavare sotto l’acqua corrente l’insalata e la rucola per eliminare eventuali residui di terra.

In seguito lavare anche i germogli di soia con acqua fredda e scolarli.

In una ciotola, poi, unire il succo di limone, un pizzico di sale, pepe e olio Evo. Mescolare fino a quando sarà tutto ben amalgamato.

Prendere un piatto da portata o una ciotola capiente e unire l’insalata con i gamberi e i germogli di soia. Condire con la salsa a base di limone e olio Evo e mescolare accuratamente.

A questo punto l’insalata di gamberi e soia sarà pronta per essere servita in tavola come piatto unico o come antipasto.

In ogni caso riusciremo ad ottenere apprezzamenti e complimenti dai commensali per il suo gusto unico.