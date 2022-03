Siamo arrivati finalmente al mese di marzo. L’inverno si fa ancora sentire, ma le temperature si stanno alzando. La natura inizia a risvegliarsi e si comincia a sentire il canto dei primi uccellini. É questo il momento giusto per dare nuova vita al nostro giardino. É probabile che in questi mesi sia stato un po’ tralasciato. Le piante appaiono ancora avvizzite e vasi e fioriere sono vuote e tristi.

É arrivata la giusta occasione per prendere le redini in mano e riempirli di colori e profumi. Per l’occasione, però, invece di margherite e le ortensie abbiamo scelto 3 varietà di fiori simbolo di buon augurio. Secondo il significato dei fiori, infatti, porterebbero fortuna a chi le possiede. Scopriamo insieme di che varietà stiamo parlando e come coltivarle per mantenerle fiorite.

Il linguaggio

A ogni fiore è legata una storia e un significato. Questa è la ragione per cui esiste un vero e proprio galateo che indica quale regalare in ogni occasione. Le tre specie di cui parleremo oggi sono particolarmente caratteristiche, non solo per bellezza, ma anche per simbologia.

La prima è la violetta, che oggi si può acquistare a pochi euro. Simbolo di modestia, timidezza ma anche di un sentimento puro e di innocenza, era usata dai romani per curare il mal di testa. Nel Medioevo, invece, ne facevano tisane contro la tosse. Regalare delle violette è un gesto che rivela il proprio amore verso qualcuno. Inoltre, ha un profumo inebriante e fiori piccoli e allegri, molto resistenti al freddo. La raccomandazione è che, ogni volta che troviamo un fiore appassito, bisogna toglierlo per stimolarle la crescita di altri.

Invece di margherite e ortensie, questi 3 coloratissimi fiori portafortuna di primavera abbelliranno balconi e giardini spendendo poco

La seconda varietà, simbolo di risveglio e di giovinezza, è la primula. Ciò che la rende perfetta per adornare vasi e aiuole sono i suoi fiori, uno scoppio di petali di colori sgargianti. Dal rosso, al giallo fino al bianco più puro. La primula ha acquistato il valore di portafortuna soprattutto in Inghilterra dove è considerato un vero talismano. Fiorendo all’inizio della primavera, le primule amano il terreno umido ma soffrono i ristagni. Questa è l’unica accortezza da avere perché crescano forti.

Finiamo in bellezza con i narcisi, il cui nome ricorda il mito del giovine bellissimo che si specchiava nel fiume. Questa bulbosa è simbolo di rinascita e prosperità. La fioritura prevista tra febbraio e marzo necessita di annaffiature costanti ma non eccessive. Bastano davvero pochi bulbi per riempire di candore vasi, aiuole e fioriere. Semplice ma stupefacente.

Approfondimento

Per aiuole e giardini fioriti niente gelsomini e narcisi ma questi 5 tulipani tra i più belli al Mondo