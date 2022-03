In questi giorni è cominciata la corsa ai supermercati tant’è che gli scaffali, come quelli della farina e dell’olio di girasole sono stati presi d’assalto. A causa infatti del conflitto in Ucraina si stanno verificando molti disagi all’approvvigionamento delle materie prime. Infatti questo ha creato un blocco all’esportazione di molti prodotti alimentari. Addirittura il MISE per fronteggiare tale situazione ha introdotto delle misure eccezionali. Ovvero si è consentito all’industria alimentare di utilizzare eccezionalmente etichette e imballaggi già in possesso e di sostituire l’olio di girasole con altri oli vegetali.

Tuttavia si potrebbe optare per altri oli vegetali prodotti in Italia incredibilmente straordinari dal punto di vista nutrizionale. In particolare, potremmo utilizzare l’olio di semi di mais, che ha una composizione simile a quello di girasole e può essere utilizzato esattamente come quest’ultimo. Inoltre è ricco di principi nutrizionali che lo rendono un potente antiossidante e amico delle arterie in quanto è privo di colesterolo.

Invece di impazzire per l’olio di semi di girasole, come sostituto potremmo utilizzare questo prodotto italiano con zero colesterolo e potente antiossidante

L’olio di semi di mais è estratto dai germi dei semi di Zea Mays, una graminacea originaria del Messico, ma coltivata anche in Italia. Dal punto di vista nutrizionale questo tipo di olio può considerarsi un condimento più salutare rispetto ad altri. L’olio di mais, infatti è ricco di acidi grassi polinsaturi sotto forma di acido linoleico, un grasso essenziale appartenente alla serie degli omega 6. Questi grassi, considerati essenziali, potrebbero ridurre il rischio di malattie cardiovascolari nonché aumentare il colesterolo buono, diminuendo quello cattivo.

Rispetto ad altri oli, il contenuto di grassi saturi, ovvero quelli che possono aumentare il colesterolo cattivo è ridotto rispetto a quello in grassi insaturi. Questi sono considerati dei veri e propri alleati della salute del cuore.

Incredibili benefici per la salute

Secondo fonti accreditate, quest’olio potrebbe davvero aiutare a ridurre il colesterolo e la pressione del sangue. Potrebbe inoltre, grazie ai suoi principi, anche proteggere il fegato, i reni e l’apparato digerente. Infine, atteso il suo elevato contenuto di vitamina E, è un potente antiossidante utile per la salute della pelle e contro l’invecchiamento.

L’olio di mais è ottimo per friggere, esattamente come l’olio di girasole. Inoltre per fruire di tutti i suoi benefici, potrebbe utilizzarsi a crudo per condire alimenti e verdure. Pertanto invece di impazzire per l’olio di girasole che ormai è quasi introvabile, potremmo optare per quest’olio alleato della salute del cuore.

Infine, se si ha voglia di cambiare si potrà portare in tavola un altro prodotto che potrebbe definirsi olio della salute. Ovvero quello di riso con profumo di noci, dal sapore delicato e particolarmente indicato per un’alimentazione equilibrata.

