Le salse in cucina sono una vera risorsa. Delicate ma dal sapore deciso riescono a rendere più gustosi i nostri piatti e a dare personalità anche a alimenti insipidi. In cucina sono estremamente versatili e si prestano a infiniti abbinamenti. Oggi con l’aiuto degli Esperti di Cucina della nostra Redazione conosceremo una salsa orientale di melanzane e spinaci molto speziata, che si accompagna bene a numerosi piatti. È facile e veloce da preparare e può essere una risorsa quando abbiamo ospiti e vogliamo stupirli con una preparazione insolita e particolarmente prelibata invece di grigliare le melanzane.

Rende prelibato ogni piatto

La salsa di melanzane e spinaci è perfetta per accompagnare piatti di carne o pesce ma anche semplicemente patate al forno o bollite. Si può servire in ciotoline singole insieme a queste pietanze. Oppure la possiamo usare per preparare delle squisite bruschette di pane casereccio leggermente abbrustolite e spalmate generosamente di salsa. E che dire di una bella pasta che diventa squisita con questo condimento? Infine potrebbe accompagnare formaggi stagionati o freschi oppure scamorza grigliata. Le possibilità sono infinite e lasciate alla nostra creatività. Ogni piatto può essere trasformato in qualcosa di speciale con l’aggiunta di questa prelibatezza. È particolarmente speziata e anche molto piccante per l’aggiunta del peperoncino. Chi volesse una preparazione più dolce può usare solo i peperoncini freschi ed evitate di aggiungere il peperoncino macinato. Il risultato finale sarà ugualmente prelibato.

Invece di grigliare le melanzane o cucinarle al forno ecco una salsa speziata per arrosto di carne o pesce e squisita sulle bruschette

Ingredienti:

1 grossa melanzana;

½ chilo di spinaci;

2 pomodori datterini;

2 cucchiai di zenzero;

1 aglio;

1 cucchiaino di senape;

3 peperoncini freschi tritati;

cumino q.b.;

coriandolo q.b.

½ cucchiaino di peperoncino macinato.

Preparazione

Tagliare a piccoli pezzi una grossa melanzana e farla rosolare dolcemente con due cucchiai di olio in un tegame largo. Aggiungere un po’ di acqua e far cuocere a tegame coperto. Unire poi gradualmente tutti gli altri ingredienti. Prima i pomodori datterini tagliati a piccoli pezzi, poi una per volta tutte le spezie avendo cura di mescolare per amalgamare bene gli ingredienti. Dopo circa 30 minuti aggiungere gli spinaci e lasciare cuocere per 15 minuti ancora. Ora aggiustare di sale e lasciar raffreddare. Quando il composto sarà tiepido frullarlo con un mixer ad immersione fino a ridurlo in purea. Se la salsa dovesse risultare troppo asciutta, aggiungere qualche cucchiaiata di acqua. La salsa si può conservare in frigorifero per circa 7 giorni. Possiamo anche congelarla versandola in piccoli contenitori.

