Facile da cucinare e leggero da digerire, le zucchine sono un ortaggio che sulle nostre tavole non può mancare. Le zucchine godono del pregio di poter essere utilizzate praticamente per tutto dai contorni, ai secondi fino ai primi piatti. Proprio con la pasta possiamo dar libero sfogo alla fantasia accompagnando le zucchine agli ingredienti più disparati. Chi ama il pesce può utilizzarle con salmone o con i gamberetti, mentre per primi di terra possiamo usarle con la pancetta. Oggi, invece di cucinare le zucchine con gamberi o pancetta, prepareremo un profumatissimo piatto di zucchine e vongole. Vediamo come.

Ingredienti e preparazione

La ricetta che presentiamo in seguito sarà una fresca alternativa ai soliti primi piatti ma che sprigionerà tutto il gusto del mare.

Gli ingredienti necessari alla ricetta sono:

vongole;

aglio;

vino bianco;

limone;

basilico;

pinoli;

zucchine.

La prima cosa da fare è quella di pulire e spurgare le vongole utilizzando qualche trucco del mestiere per farlo correttamente. Una volta spurgate le vongole, mettiamo in padella dell’olio e uno spicchio di aglio e facciamo scaldare per poi aggiungere le vongole. Sfumiamo con del vino bianco e lasciamo che queste si schiudano per poi toglierle dalla padella. Sgusciamo parte delle vongole e conserviamo la preziosa acqua che avranno rilasciato in cottura filtrandola.

A questo punto ci dedicheremo alle zucchine che andranno tagliate a rondelle per poi essere messe in cottura. Mettiamo in padella dell’olio e attendiamo che diventi caldo per poi aggiungere le zucchine. Correggiamo di sale e cuociamo 5 minuti fin quando non saranno morbide.

Invece di cucinare le zucchine con gamberetti o pancetta usiamole con questo ingrediente più buono del salmone

Adesso possiamo procedere a creare la nostra salsa per la pasta. Mettiamo le zucchine cotte in un contenitore dai bordi alti insieme a della scorza di limone, basilico, un filo di olio e l’acqua di cottura delle vongole. Frulliamo il tutto fino ad ottenere una fresca crema profumata di limone e basilico ma con l’inconfondibile aroma di mare lasciato dalle vongole.

Infine metteremo a cuocere la pasta in abbondante acqua salata fino a cottura completa. Nel frattempo, faremo tostare anche i pinoli che aggiungeremo alla fine.

Una volta cotta la pasta condiamola con la crema di zucchine ed aggiungiamo le vongole, sgusciate e non, per poi servire. Terminiamo il piatto con una macinata di pepe, un’ultima grattata di limone e i pinoli tostati in precedenza per poi servire ben caldo.

