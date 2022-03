Le patate, in Italia e nel Mondo, vengono considerate il contorno per antonomasia da abbinare agli arrosti di carne e di pesce. Classico contorno della domenica, le patate arrosto in forno sono una vera gioia per il palato e grazie ad esse è impossibile sbagliare l’abbinamento.

Tuttavia, invece di cucinare le patate al forno, potremmo scoprire che esistono centinaia di modi per cucinarle in modo gustoso. Ad esempio, se stessimo cercando una semplice ricetta per una torta salata, in una precedente pubblicazione, avevamo suggerito questa ricetta a base di patate.

Di seguito, invece, vedremo come realizzare delle patate croccanti e leggere come una nuvola e ricavarne un incredibile effetto scenico che sbalordirà i nostri invitati.

Una gioia per gli occhi e per il palato

Per realizzare la portata di oggi non serviranno particolari ingredienti esotici né essere uno chef stellato, anche se una volta servite qualcuno potrebbe chiedercelo.

Quelli che realizzeremo possono essere considerati una sorta di bignè di patate dato che in cottura queste gonfieranno per poi essere farcite a piacimento.

Per realizzare questo piatto raffinato abbiamo bisogno di:

patate;

fecola di patate;

albume;

olio per friggere.

Come detto, nonostante gli ingredienti siano pochi e la preparazione veramente elementare il risultato sarà sbalorditivo.

Laviamo e sbucciamo le patate per poi ricavarne delle fette dello spessore di 2 millimetri. Per aiutarci ad avere tutte le fette uguali possiamo aiutarci con una mandolina.

Ottenute le nostre fette, regoliamone la forma con un coppa pasta in modo tale da ottenere dei piccoli dischetti della stessa dimensione.

Invece di cucinare le patate al forno come contorno proviamo questa ricetta pazzesca per renderle leggere e croccanti

Quando avremo ottenuto delle fette tutte uguali spennelleremo con dell’albume d’uovo un lato delle fette, per poi spolverare con della fecola. A questo punto, sovrapponiamo 2 dischetti uno sull’altro facendo in modo che le parti spolverate con la fecola siano a contatto. Importante è sovrapporre le 2 fette ma evitando di schiacciarle. Una volta ottenuto il nostro dischetto di 2 fette sovrapposte siamo pronti per friggerlo in olio molto caldo, dai 170 ai 180 gradi.

Immergiamo il disco di patate nell’olio bollente tirandolo fuori e immergendolo continuamente per favorire lo shock termico e fare in modo che il dischetto si gonfi. Al termine della cottura avremo ottenuto una sfera di patate croccante fuori ma vuota dentro e pertanto facile da farcire.

Possiamo riempire il nostro bignè di patata con creme di ortaggi come la zucca o di legumi o, in alternativa, con un crudo di pesce a nostra scelta.

