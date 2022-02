Ogni settimana sempre la stessa storia, arriva la domenica e i piatti del pranzo sono sempre gli stessi. Non importa se siamo da soli o in compagnia, se la domenica prepariamo sempre i nostri piatti preferiti, questi rischiano di diventare monotoni e scontati.

Bisognerebbe, invece, cercare di variare ogni tanto per proporre ricette sempre nuove e gustose, che permettano di allontanare la noia. Un’idea, allora, potrebbe essere un bel piatto di riso goloso con noci e 3 tipi diversi di formaggio. D’altronde con tutte le ricette fantastiche a disposizione, viene naturale chiedersi perché cucinare carbonara e lasagne ogni volta?

Tutto il necessario per il nostro buonissimo piatto

320 g di riso arborio;

16 noci;

100 g di gorgonzola;

50 g di robiola;

50 g di parmigiano grattugiato;

1 scalogno;

1 spicchio di aglio;

0.6 dl di vino bianco secco;

8 dl di brodo vegetale;

2 cucchiai olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Invece di cucinare carbonara e lasagne, possiamo preparare questo risotto delicato e goloso

Come prima cosa, sgusciamo le noci e iniziamo a tritarle grossolanamente, aiutandoci con un tagliere e un coltello di buone dimensioni. Ricordiamoci, però, sempre di tenere alcuni gherigli intatti perché ci serviranno in seguito per decorare i piatti.

Prendiamo poi lo scalogno, tritiamolo per bene e facciamo soffriggere il tutto insieme ad un goccio d’olio e all’aglio in un tegame dal fondo ben spesso. Arrivati a questo punto, aggiungiamo il riso e lasciamolo a tostare in padella per circa un minutino, finché non sarà diventato traslucido.

Arrivati a questo punto, prendiamo il vino bianco e facciamolo sfumare nel riso per almeno 2 minuti. Appena il riso lo avrà assorbito per bene, potremo allora eliminare anche l’aglio dalla padella.

Continuiamo la cottura del riso, aggiungendo due mestolate di brodo alla volta, e ripetiamo questo passaggio ogni volta che si sarà assorbito del tutto. Dopo i primi 10 minuti di cottura, aggiungiamo le noci precedentemente tritate e cuociamo per altri 3 minuti.

Fatto questo, spegniamo il fuoco e mantechiamo il risotto insieme ai 3 formaggi girando delicatamente finché non si saranno ben integrati. Il risultato dovrà essere un composto cremoso e omogeneo, senza agrumi di alcun tipo.

Per finire dovremo soltanto impiattare, regolare di sale e decorare i piatti con i gherigli avanzati e un pizzico di pepe. Il risultato sarà un piatto davvero spettacolare.

Lettura consigliata

Basta ingombranti avanzi di cibo in frigo grazie a questa ricetta di recupero semplice e golosa come non mai