Quando fuori fa freddo e il vento non dà pace è normale passare più tempo in casa. Sia adulti che bambini si ritrovano così con un pomeriggio libero e ben poco da fare. Tra giochi di società, film o serie TV da recuperare uno spuntino può starci sicuramente.

In genere il tempo a disposizione per preparare dolci non è molto quindi si ripiega su merendine già pronte. Magari i biscottini che si amano tanto o un cornetto rimasto da colazione. Ma grazie ad un elettrodomestico che ormai in tanti hanno in casa si può preparare qualcosa di più sfizioso.

Il vantaggio, infatti, della ormai famosa friggitrice ad aria è sicuramente la velocità. Con davvero pochi minuti di cottura si può preparare qualsiasi cosa. Dal dolce al salato, passando per verdure di ogni tipo ma anche le buonissime caldarroste. Abbiamo già visto infatti come cuocere alla perfezione anche delle croccantissime cotolette di pollo.

Invece di cornetti e merendine prepariamo questi bastoncini dolci golosissimi in pochi minuti nella friggitrice ad aria

La ricetta di oggi prevede la preparazione dei famosissimi churro. Questi bastoncini perfetti per uno spuntino veloce tipici della cucina iberica sono una vera delizia. La ricetta originale prevede la frittura in olio caldo, ma vengono benissimo anche nella friggitrice ad aria. Croccanti al punto giusto senza il cattivo odore di fritto ovunque in casa.

Ingredienti per circa 15 churro:

60 gr di farina 00;

60 gr di burro;

50 gr di zucchero;

100 ml di acqua;

1 uovo;

sale;

1 po’ di olio per friggere o spray.

Procedimento e preparazione:

In un pentolino a bordi alti portiamo ad ebollizione l’acqua e aggiungiamo un pizzico di sale. Uniamo lo zucchero e il burro e mescoliamo finché non si saranno sciolti;

Sempre sul fornello a fiamma media uniamo ora la farina ben setacciata a pioggia. Aggiungiamone poco alla volta mescolando continuamente così non si formeranno grumi. Quando il composto sarà ben amalgamato e comincerà a staccarsi dai bordi spegniamo il fornello;

Ora aggiungiamo l’uovo e amalgamiamolo bene mescolando energicamente. Quando l’impasto sarà liscio è pronto;

Spennelliamo un po’ di olio nel cestello della friggitrice ad aria o usiamo quello spray. Trasferiamo l’impasto nella sac à poche con il beccuccio a stella;

Creiamo dei bastoncini spremendo la sac à poche, regoliamoci in base alla grandezza del cestello della friggitrice ad aria. Possiamo farli dritti o con la punta leggermente ricurva e tagliamo l’impasto con le forbici. Facciamone 3 o 4 per volta così non staranno troppo vicini;

Avviamo la friggitrice ad aria a 200° gradi per 10 minuti, girandoli a metà cottura. Serviamo con una spolverata di zucchero o della Nutella.

Quindi, invece di cornetti e merendine prepariamo questi bastoncini. Ottimi da mangiare al volo anche davanti alla TV al posto dei soliti popcorn. Una volta provati sarà impossibile resistere. La friggitrice ad aria è un elettrodomestico facile da usare e altrettanto facile da pulire in poche mosse.

Approfondimento

Facciamo il pieno di gusto con questi croccantissimi conchiglioni ripieni facilissimi da preparare