Lo spazzolino da denti è un attrezzo indispensabile per l’igiene e la pulizia quotidiana dei nostri denti.

Lo usiamo fin da piccoli per diminuire il rischio di incorrere in carie, e in altri problemi che riguardano la zona orale.

Abbiamo a disposizione diversi modelli come spazzolini elettrici, manuali, con setole dure o morbide. Insomma, la scelta è davvero ampia!

Molti potrebbero non pensarci, ma lo spazzolino da denti può essere ricettacolo di batteri e sporcizia. Uno spazzolino sporco potrebbe provocare danni ai denti e alla bocca. Dopo averlo usato, non basta solo sciacquarlo con l’acqua corrente.

Come conservare lo spazzolino

Innanzitutto lo spazzolino da denti va conservato sempre con le setole disposte verso l’alto, in modo che l’acqua superflua scivola verso il basso. È bene non conservare lo spazzolino assieme insieme a quelli degli altri membri della famiglia, perché le setole potrebbero urtarsi tra loro favorendo la trasmissione di possibili batteri.

Inoltre, si consiglia di evitare di conservare lo spazzolino in un cappuccio protettivo, in quanto questo trattiene l’umidità creando un ambiente prolifico per i batteri.

Eliminare dalle setole eventuali residui di cibo dopo aver pulito i denti, perché provocano la formazione e la diffusione di batteri. Eseguire questa operazione con acqua calda strofinando con le dita le setole.

Un altro consiglio è che dopo una malattia è opportuno cambiare lo spazzolino oppure disinfettarlo.

Invece di collutorio, aceto e bicarbonato ecco un semplice metodo per disinfettare lo spazzolino da denti e come conservarlo

Per mantenere una buona igiene orale la regola prevede di lavare i denti tre volte al giorno, e di disinfettare periodicamente lo spazzolino.

La disinfezione dello spazzolino da denti può avvenire acquistando prodotti appositi, oppure semplicemente mettendolo in una tazza con il collutorio. Immergerlo per una notte e sciacquare prima di usarlo. Un’altra soluzione è lasciarlo immerso per un’ora in una tazzina con acqua ossigenata dopodiché sciacquarlo bene. Altrimenti, si può optare per lasciarlo in una soluzione di acqua, bicarbonato e aceto.

Alcuni non sanno che lo spazzolino può essere sterilizzato in acqua bollente per circa tre minuti, oppure bollendo dell’acqua, versandola in una tazzina e immergendovi le setole per tre o cinque minuti.

Invece di collutorio, aceto e bicarbonato, questa potrebbe essere una ottima soluzione per disinfettare il nostro spazzolino.