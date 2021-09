In casa abbiamo degli oggetti con infinite potenzialità. Il problema è che a volte non ci rendiamo conto di questa grande opportunità e tendiamo a gettarli nella spazzatura senza pensarci troppo. Ma questo, come capiremo subito, è davvero un errore madornale. Infatti, ci sono tantissimi modi in cui si possono riutilizzare i nostri vecchi mobili o addirittura gli scarti del cibo. Basti vedere come consigliamo di riciclare, per esempio, la scorza del frutto più comune tra tutti nel nostro articolo “Sembra incredibile ma ecco cosa possiamo ottenere se non butteremo le bucce di mela”.

Ma non è di certo finita qui. Anche i nostri vecchi apparecchi tecnologici, infatti, possono darci una grande mano. E lo spieghiamo perfettamente nel nostro articolo “Di certo non vorremo più buttare il nostro vecchio computer rotto sapendo di poterlo usare così”. Insomma, il riciclo creativo ci dà delle possibilità infinite. E oggi vogliamo proporre un’altra idea che potrebbe rivelarsi davvero fantastica.

Invece di buttare le botti di vino vuote potremo riutilizzarle per arredare casa in modo incredibile

Riciclare in casa può essere un gioco da ragazzi se solo si sa cosa si deve fare. Infatti, ci sono tantissimi modi in cui possiamo riutilizzare anche gli oggetti più inaspettati. Per esempio, in tantissimi amano prendere il vino nelle botti grandi di legno. Ma, una volta finito, tendono a rimandarle indietro o a gettarle via, inconsapevoli di poter dar vita a delle creazioni vintage e raffinate con questo oggetto. Infatti, una botte di vino potrebbe diventare un meraviglioso lampadario. Basterebbe un po’ di olio di gomito e di pazienza, riuscendo a dividere la botte in due parti e usando una delle due per incastrare una lampada, creando un’atmosfera in casa davvero unica.

Altre idee

E le idee non sono di certo finite qui. La nostra botte ormai vuota, per esempio, potrebbe dar vita a un elegantissimo specchio da mettere nel salotto o nel nostro bagno. Infatti, basterebbe ritagliarne una striscia in legno per poi farla diventare la cornice dello specchio da appendere. E, rullo di tamburi, c’è un ulteriore riutilizzo che farà davvero rimanere a bocca aperta. Con l’aiuto di un esperto (anche nei precedenti casi per essere sicuri), la nostra botte di vino potrebbe diventare il rivestimento del nostro lavandino. Infatti, il lavello dovrebbe essere inserito nella botte, in modo tale da creare un connubio davvero elegante e vintage. Insomma, ora lo sappiamo. Invece di buttare le botti di vino vuote potremo riutilizzarle per arredare casa in modo incredibile!