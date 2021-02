L’uovo è un alimento davvero interessante. Infatti, si tratta di un cibo ricco di proteine, che facilmente si adatta a svariate ricette. Può diventare la base di un piatto che fa sempre piacere servire in tavola. Ma, nonostante molti di noi lo cucinano davvero spesso, non pensiamo mai all’involucro di questo alimento. In tanti lo gettano, come nulla fosse. Ma invece di buttare i cartoni delle uova, dovremmo riusarli in questo modo geniale! C’è un modo per riciclarli che pochi conoscono e che può rivelarsi davvero utile. Vediamo qual è.

Fiori di cartone, ecco in cosa possiamo trasformare i cartoni delle uova

I cartoni delle uova possono diventare degli eleganti e originali fiori per decorare la nostra casa. Il materiale, infatti, si adatta perfettamente ad essere modellato e colorato. Tutto ciò che servirà per realizzare questi piccoli ornamenti per il nostro appartamento è un paio di forbici e una tavolozza di colori. Possiamo ritagliare diversi fiori dai cartoni e unirli con uno spago di juti, legandolo a un ramo secco per decorare le pareti di una camera da letto. Oppure, sempre per la camera, potremo creare una nuvola di fiori da appendere. Per i fiorellini basterà il cartone delle uova e per la nuvola, invece, sarà sufficiente prendere del cotone bianco!

Altre interessanti idee per decorare casa con i cartoni delle uova

Inoltre, possiamo creare fiori più piccoli da attaccare sulle luci di casa. O anche una ghirlanda sulla porta di ingresso che possa accogliere i nostri ospiti quando arrivano. E ultimo, ma non meno importante, possiamo creare dei deliziosi centritavola con questi fiori.

Quindi, invece di buttare i cartoni delle uova, dovremmo riusarli in questo modo geniale! Questi fiori saranno un tocco di classe per la nostra classe. E potremo dire a tutti con fierezza di averli realizzati con le nostre mani riciclando e aiutando l’ambiente!

