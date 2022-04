Invece di bicarbonato, aceto o sapone di Marsiglia ecco come pulire tende e pavimenti con questo estratto naturale

Esiste un prodotto naturale che sta attirando l’attenzione delle imprese di pulizie più coscienti in materia di ambiente. Tende e tappeti presentano numerose difficoltà nel lavaggio casalingo, con cui potremmo danneggiare i tessuti. Le imprese di pulizie sono sempre una risorsa importante. Ma, mentre in casa bastano pochi ingredienti per ottenere prodotti efficaci a impatto zero, a livello professionale ciò che importa è il risultato. Ora, anche in commercio, i prodotti biodegradabili ed ecologici stanno aumentando e sapere che gli addetti ai lavori si stiano accorgendo di queste priorità è rassicurante. Invece di bicarbonato, aceto o sapone di Marsiglia, è possibile ricorrere a un frutto che potrebbe diventare un quarto elemento fondamentale con cui ottenere ottimi risultati nelle pulizie domestiche.

Piante sorprendenti

Il frutto si chiama “Sapindus Mukorosii” ed è meglio conosciuto come noce saponaria perché contiene all’interno del guscio la saponina. È un potente disinfettante e antibatterico. In India e Nepal viene utilizzata da tempo per lavare i tessuti, anche quelli delicati. Ora anche le attività professionali nostrane ne stanno scoprendo pregi e benefici. La saponina è formata da glucosio e sapogenina ed è presente in molti vegetali come quinoa, amaranto e avena. Si tratta di una sostanza pericolosa perché le molecole da cui è formata potrebbero attaccare i globuli rossi. Ma solo se iniettata. Assunte tramite il cibo sono innocue perché il processo digestivo elimina la tossicità.

Queste noci sono sempre state utilizzate per l’estrazione della saponina con cui si creavano detergenti chimici, mentre oggi attraverso lo stesso principio si stanno creando prodotti a impatto zero. A cambiare questo approccio è stata la convinzione che le noci della saponaria possano essere utili non solo per la tappezzeria ma anche per tessuti delicati. Attraverso i decotti è possibile inoltre ottenere ottimi risultati nella pulizia dei pavimenti.

Invece di bicarbonato, aceto o sapone di Marsiglia ecco come pulire tende e pavimenti con questo estratto naturale

La saponina contenuta nelle noci attiva le proprietà pulenti oltre i 30 gradi. Sotto questa soglia è inattiva. Le noci possono essere inserite direttamente nel cestello della lavatrice dopo essere state sminuzzate e poste in un sacchetto di cotone. Non è necessario utilizzare ammorbidente perché la stessa azione è già svolta naturalmente dalla saponina. Per un bucato normale sono sufficienti 6 noci a 40 gradi. Il sacchetto può essere utilizzato 3 volte prima di essere scartato come rifiuto organico. Le noci sono inodore, quindi se vogliamo un bucato profumato aggiungiamo oli essenziali nel cassetto della lavatrice per avere l’aroma che preferiamo.

Se vogliamo utilizzare le proprietà delle noci saponarie per lavare a mano i tessuti, per i piatti, i pavimenti o per disinfettare frutta e verdura, possiamo preparare un decotto. Facciamo bollire un litro di acqua e versiamo 10 noci facendole cuocere per 30 minuti. Anche in questo caso gli oli essenziali daranno la profumazione che preferiamo.