Lo schermo di una TV piatta è davvero molto delicato. Basta un minimo errore, un gesto inconsulto o poco altro per rovinarlo, decretando così la morte definitiva del nostro dispositivo. Essendo così delicato, infatti, il televisore a schermo piatto ha bisogno di particolari attenzioni per durare il più a lungo possibile.

La prima regola è, appunto, quella di non toccare ma il suo schermo con le mani. In caso contrario, lasceremmo aloni o impronte, alquanto difficili da eliminare. Per rimuovere queste macchie, però, non dovremmo assolutamente utilizzare i normali detergenti a cui siamo abituati.

Soprattutto, dovremo fare attenzione a evitare questi diffusissimi errori che facciamo praticamente tutti.

Da evitare assolutamente

La prima regola per non rovinare lo schermo piatto di una TV è spruzzarvi con getto diretto un qualsiasi spray o detergente. Questo gesto, apparentemente innocuo, danneggerebbe la TV.

Inoltre, non dovremo mai pulire lo schermo quando il dispositivo è attaccato alla corrente. Questo errore potrebbe provocare corto circuiti, quindi addirittura incendi. Vediamo, invece, quali saranno i pochi e semplici gesti da fare per ottenere uno schermo lucido come nuovo.

Invece di alcol e aceto, ecco come pulire gli aloni sullo schermo piatto della TV, LED, LCD o al plasma in sole 2 passate

Molte persone utilizzano l’alcol e l’aceto per questo tipo di pulizia. Sicuramente sono entrambi rimedi efficaci, che bisognerebbe utilizzare solo dopo averli diluiti con acqua.

Il rischio, però, emergerebbe se, per errore, dovessimo dosare male gli ingredienti. In questo caso, potremmo rischiare di rovinare lo schermo della TV, perdendo centinaia di euro.

Per pulire lo schermo della nostra TV non dovremo fare altro che utilizzare i prodotti specifici presenti in commercio. Si tratta di kit che, solitamente, includono un detergente antistatico, privo di alcol e tensioattivi.

Insieme a un comune panno in microfibra, consentono di pulire lo schermo in totale sicurezza. Con questo metodo andremo a eliminare aloni, ditate e polvere, ma anche eventuali macchie di grasso e sporco resistente.

Ecco cosa dovremo fare

I passaggi saranno i seguenti. Dovremo, prima di tutto, scollegare la TV dalla corrente e aspettare che il dispositivo si raffreddi.

A questo punto, dopo aver spolverato la TV per rimuovere i maggiori residui di sporco, potremo procedere con la pulizia. Prendiamo un panno in microfibra, bagniamolo leggermente con il detergente e passiamolo sullo schermo. Poi asciughiamo il tutto con un panno dello stesso tipo, asciutto e morbido.

Aspettiamo che il dispositivo si asciughi bene, quindi ricolleghiamolo alla corrente. Non esiste un modo più semplice e sicuro per pulire la nostra TV.

Infatti, in sole 2 passate, avremo lucidato tutto in maniera perfetta. Invece di alcol e aceto, ecco come pulire in modo facile e veloce tutti gli schermi delle TV presenti nella nostra casa.

