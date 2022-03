In cucina, a volte, può essere un’impresa abbastanza difficile riuscire a far conciliare bontà e semplicità. Con semplicità ci riferiamo non solo alla scelta degli ingredienti, ma anche all’esecuzione delle ricette.

Infatti, spesso, mancano proprio le energie fisiche e mentali per preparare piatti elaborati, che magari abbiamo visto su internet, o in TV.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, basterebbe soltanto applicarsi con un po’ di fantasia. Senza fare troppi salti mortali, si possono realizzare ricette davvero eccezionali, sfruttando anche ingredienti semplicissimi. Oggi, infatti, vedremo come preparare un piatto che stupirà chiunque lo assaggerà. Stiamo parlando della pasta con carciofi e gamberetti, ingrediente di stagione ottimo per questo piatti che possiamo usare invece di aggiungere le solite zucchine.

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta;

4 carciofi;

300 g di gamberetti;

mezza cipolla bianca;

1 cucchiaio di formaggio grattugiato;

aglio;

brodo vegetale;

vino bianco;

prezzemolo;

peperoncino (a piacere);

scorza di limone;

sale, pepe, olio EVO.

Invece di aggiungere le solite zucchine, ecco come preparare una cremosissima pasta ai gamberetti da leccarsi i baffi

Innanzitutto puliamo i carciofi, seguendo i nostri semplici consigli per non farli annerire. Fatto ciò, in una padella, versiamo un filo di olio EVO e facciamo leggermente soffriggere il trito di cipolla. A questo punto, aggiungiamo i carciofi tagliati a spicchi e privati dei gambi, e lasciamoli cuocere per un paio di minuti. Ora, spolveriamo del prezzemolo tritato e versiamo due o tre mestoli di brodo vegetale caldo. Copriamo la padella e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Quando saranno cotti, possiamo frullarli con un mixer ad immersione, per poi aggiungere, alla crema ottenuta, un cucchiaio di formaggio. Mescoliamo versando anche un filo d’olio e poniamo il composto in una ciotola.

A questo punto, sgusciamo i nostri gamberetti ed eliminiamo l’intestino nero dal loro dorso, estraendolo con uno stuzzicadenti. Ora stacchiamo anche le teste, perché ci serviranno per il passaggio successivo. In una padella, versiamo quindi un altro filo d’olio EVO e facciamo rosolare a fuoco basso uno spicchio d’aglio, il peperoncino ed il prezzemolo. Dopo 1 minuto, aggiungiamo le teste dei gamberetti, aumentando un po’ la fiamma e versiamo mezzo bicchiere di vino bianco. Quando l’alcool sarà evaporato completamente, aggiungiamo mezzo mestolo di acqua di cottura e lasciamo cuocere per altri 5 minuti.

Ora non ci resta che togliere le teste ed aggiungere i gamberetti sgusciati nel sughetto e farli cuocere per un paio di minuti.

A questo punto, scoliamo la pasta direttamente nella padella per farla amalgamare con il sughetto e poi versiamo la crema di carciofi. Saltiamo per bene la pasta finché tutto il condimento sarà ben distribuito e siamo pronti per servire. Quindi, abbiamo visto che, invece di aggiungere le solite zucchine, possiamo valorizzare i gamberetti nella pasta anche con quest’ortaggio di stagione.