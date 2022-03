Ci sono diversi oggetti che tendono ad accumularsi in casa, a seconda delle nostre abitudini. Ad esempio, se abbiamo l’abitudine di leggere giornali e riviste è inevitabile che inizi a formarsi una pila in qualche angolo della stanza. Si tratta di una quantità non indifferente di carta ed è un peccato buttarla, soprattutto considerato il fatto che possiamo darle nuova vita con il minimo sforzo. Infatti, non è necessario essere esperti del fai da te con chissà quali strumenti. Ci basterà la nostra personale montagnetta di carta e una cintura.

Di cosa abbiamo bisogno

Prima di procedere con il progetto vero e proprio, cominciamo a renderci conto di ciò che abbiamo a disposizione. Accumuliamo tutte le riviste o i giornali che abbiano esattamente le stesse dimensioni. Possono avere spessori diversi, ma se impilati l’uno sull’altro non devono uscire dai bordi. Saranno questi a costituire la materia prima di un utile oggetto per la casa.

Avremmo anche bisogno di colla, un cuscino delle stesse dimensioni dei giornali o delle riviste e di due vecchie cinture. Se non abbiamo queste ultime, possiamo anche evitare di utilizzarle o magari possiamo acquistarle nei negozi più economici a pochi euro.

Invece di accumulare vecchi giornali e riviste basta poco per trasformarli in un oggetto utile in tutta la casa

La prima cosa da fare è impilare riviste e giornali incollandoli fra loro. Se riusciamo a raggiungere un’altezza tra i 40 e gli 80 cm, allora potremo creare sgabelli e sedute che con il loro stile abbelliscono ogni ambiente.

Adesso, posizioniamo il cuscino in cima alla pila. Possiamo semplicemente incollarlo alle riviste con della colla. Però, per avere un effetto migliore e più stabile, possiamo sempre utilizzare le cinture. Facciamole passare sotto la pila di riviste chiudendole insieme al cuscino con la fibbia in evidenza su un lato o in cima alla pila. Posizioniamo le cinture alle due estremità dello sgabello nel verso della lunghezza. È chiaro che l’insieme risulterà più bello e interessante se utilizziamo delle cinture in pelle, ma ognuno può scegliere lo stile che preferisce.

Se poi vogliamo evitare di fare entrare in contatto le riviste direttamente col pavimento, possiamo anche farci tagliare una base in legno direttamente al negozio per il fai da te. Mettiamola alla base della pila e stringiamo anche questa con le cinghie.

Se poi vogliamo creare anche un tavolo basso per il soggiorno, invece di accumulare vecchi giornali per far prendere loro polvere, possiamo sfruttarli proprio a questo scopo. Dovremmo aprirli alla pagina centrale e impilarli gli uni sugli altri. Tra uno strato e l’altro incolliamo i fogli mettendo della colla vinilica sui bordi. Quando avremo raggiunto un’altezza che ci soddisfa, posizioniamoci sopra un pannello di legno levigato e magari trattato con dell’olio per lucidarlo. In alternativa, possiamo anche sormontare la pila di giornali con una lastra di vetro che non sapevamo come utilizzare o acquistata appositamente.

Approfondimento

Liberiamo gli scaffali dalle vecchie cassette VHS perché potrebbero valere oro per decorare la casa senza occupare spazio