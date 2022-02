Non solo i vegetariani e i vegani amano mangiare un buon hamburger vegetale. Sono sempre più le persone che preferiscono per una cena veloce questi hamburger di verdure. Sugli scaffali dei supermercati ormai se ne trovano davvero di tutti i tipi.

A partire da quelli di soia classici o sotto forma di cotoletta fino a quelli di spinaci. Sempre più aziende stanno producendo versioni più appetibili di un piatto ormai molto diffuso. È possibile trovarne preparati con le melanzane, la zucca, i pomodori o i carciofi. In genere però tutti questi hamburger hanno una base di soia all’interno che non amano tutti. Inoltre per rendere gli hamburger più appetibili vengono aggiunti aromi, estratti o conservanti.

In genere chi acquista questo prodotto pensa di mangiare più sano. Ma non bisogna mai scordare che si tratta comunque di un prodotto confezionato. Quindi le dosi di sale potrebbero essere alte e sarebbe meglio mangiarlo con moderazione. Allora perché non preparare uno squisito hamburger vegetale direttamente a casa?

Invece dell’hamburger vegetale o di soia già pronto prepariamo una versione economica e gustosa con questo legume ricco di fibre

L’hamburger vegetale che cucineremo oggi è davvero ricco di fibre e proteine. Questo perché prevede l’utilizzo di uno dei legumi più amati e diffusi di tutti, i fagioli. Le varietà di questo legume sono davvero tante dal Borlotto, ai Cannellini fino ai fagioli neri messicani. Oggi utilizzeremo un’altra prelibata varietà, i fagioli rossi.

Ingredienti per 2 persone:

½ barattolo di fagioli rossi;

2 carote;

1 cipollotto;

2 fette di cipolla rossa;

2 panini per hamburger;

4 foglie di lattuga;

olio Evo;

pangrattato;

1 po’ di paprika o peperoncino;

sale q.b.

Procedimento:

Laviamo e peliamo le carote e dopo grattugiamole finemente, tritiamo il cipollotto. In una padella versiamo un po’ di olio Evo e aggiungiamo il cipollotto. Lasciamo soffriggere per qualche minuto prima di unire le carote;

Aggiustiamo di sale e mettiamo un cucchiaino di paprika dolce o peperoncino in polvere. Lasciamo cuocere per una decina di minuti;

Scoliamo dall’acqua di conservazione i fagioli e uniamoli in padella. Mescoliamo bene e aggiungiamo un po’ di pangrattato, un cucchiaio andrà bene;

Schiacciamo con il mestolo i fagioli o usiamo il frullatore ad immersione per velocizzare il procedimento;

Dopo circa 5 minuti o quando avremo la consistenza giusta possiamo spegnere il fornello. Creiamo con le mani 2 polpette e schiacciamole formando gli hamburger. Cuociamoli con un filo d’olio in padella per 10 minuti;

Tostiamo i panini dopo averli divisi a metà e componiamo l’hamburger. Posizioniamo due foglie di lattuga e 1 fetta di cipolla per panino. Condiamo con la salsa che preferiamo e gustiamoceli.

Quindi, invece dell’hamburger vegetale o di soia gustiamocene uno preparato con le nostre mani. Senza nessun conservante o aroma aggiunto e super saporito. I fagioli sono dei legumi che si prestano a tantissime preparazioni.

