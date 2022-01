Le patate sono uno degli alimenti più amati e apprezzati dai più piccini e dagli adulti per il loro gusto e la loro versatilità.

Se ne abbiamo in casa, però, è bene conoscere gli errori che non dovremmo commettere per conservarle a lungo termine.

Inoltre, ci sono diversi modi per cucinare le patate utilizzando tutta la nostra creatività e, aggiungendo qualche ingrediente in più, doneremo ai nostri piatti ancora maggiore sapore.

Invece delle solite patate fritte proviamole al forno rendendole sfiziose e filanti grazie a questo irresistibile ingrediente

Solitamente si tende a pensare che, escluse le classiche preparazioni per cucinare le patate, per i piatti alternativi ci voglia molto più tempo.

Invece, per esempio, questa ricetta di patate ci permette di servire in tavola una pietanza dal sapore eccezionale in soli 10 minuti.

Anche quella che proponiamo di seguito è molto semplice da preparare per ottenere un contorno gustoso da servire a tutta la famiglia.

Infatti, invece delle solite patate fritte, proviamole al forno rendendole sfiziose e filanti grazie a questo irresistibile ingrediente amato da molti di noi.

Si tratta delle patate al forno ripiene di formaggio, che sono perfette anche come piatto unico da abbinare a delle verdure di stagione.

La ricetta è per 4 persone, quindi, nel caso fossimo più numerosi in famiglia, dovremo aumentare la dose degli ingredienti.

Per prima cosa avremo bisogno di 9 patate di piccole-medie dimensioni, che laveremo con cura sotto l’acqua del rubinetto per poi asciugarle.

Intanto possiamo cominciare ad accendere il forno a 200° C e preparare una teglia ricoperta di carta forno prima di sistemarle ben distanziate le une dalle altre.

A questo punto sarà necessario spennellarle bene con del burro e con l’aiuto di una forchetta bucherellarle in superficie.

Inforniamole per circa mezz’ora e, passato il tempo necessario, tiriamole fuori ed incidiamole superficialmente aprendole.

Successivamente dovremo condirle versandoci un goccio d’olio, sale a piacimento e un pezzo di provola o di fontina. A questo punto dovremo infornale nuovamente per una decina di minuti, in modo che il formaggio al loro interno si sciolga donando alla pietanza un gusto irresistibile.

Personalizziamo la ricetta a nostro piacimento

Ovviamente, oltre a farcire le patate con il formaggio, potremo aggiungere alla nostra ricetta anche del guanciale, che renderà il piatto ancora più gustoso.

Se non amiamo questo tipo di formaggio potremmo optare per un altro di nostro gradimento o dal gusto più marcato, come la scamorza affumicata.

Volendo, possiamo aggiungere anche qualche erba aromatica come l’origano, che si abbina perfettamente al formaggio.

