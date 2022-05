Invece delle solite patate al forno o fritte nell’olio ecco un modo originale di cucinarle per un contorno sbalorditivo

Le patate sono per antonomasia il contorno che si sposa praticamente con tutto. Dal pesce alla carne, chi non desidererebbe un gustoso contorno di questo delizioso tubero. E che dire poi delle patate fritte, nemiche giurate della dieta, ma migliori amiche di ogni panino.

Inoltre le patate possono essere utilizzate per realizzare altri contorni come il purè o patate duchessa, ma anche primi piatti come gli gnocchi o torte salate.

Insomma, in qualsiasi modo decidiamo di utilizzare le patate è difficile sbagliare.

Se però invece delle solite patate al forno o fritte nell’olio cercassimo un contorno croccante ed originale per sorprendere i nostri invitati ecco come potremmo cucinarle.

Mai viste di così buone

Cominciamo dalla pulizia delle patate che dovranno essere passate sotto acqua corrente fredda per rimuovere residui di terra. A questo punto con l’ausilio di un pelapatate rimuoveremo la buccia. Ora, quello che dovremo fare, sarà ritagliare i bordi delle patate per ottenere un parallelepipedo, ovvero dandogli forma rettangolare. A questo punto dovremo tagliare le patate a fette molto sottili tutte delle stesse dimensioni. Per avere un taglio più regolare possiamo compiere il taglio con l’aiuto di una mandolina.

Una volta ottenute tutte le fette, infilziamole nel centro con uno stuzzicadenti lungo in modo tale che rimangano unite in cottura.

Trasferiamo le patate in una pirofila ed irroriamole con dell’olio e, nella stessa pirofila, metteremo dell’aglio, bacche di ginepro e un rametto di rosmarino. Infine saliamo, aggiungiamo una macinata di pepe ed adagiamo sopra le patate una noce di burro.

Mettiamo il tutto in forno a 200 gradi per circa 30 minuti, fin quando le patate non saranno dorate e croccanti.

Al termine della cottura avremo ottenuto un contorno originale, croccante, gustoso e profumato. Ulteriore vantaggio sarà quello di aver realizzato un piatto elegante e diverso dal solito.

A questo punto possiamo sfilare il bastoncino centrale e servire con la pietanza che più preferiamo. Che sia un arrosto di carne o un pesce al forno, con queste golose patate non potremo certo sbagliare l’abbinamento.

