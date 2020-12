Magari le lenticchie non sono il nostro legume preferito. E alla fine non crediamo neanche che portino davvero soldi. Quindi vorremmo sostituirle, ma con cosa? Trovare un contorno per il cotechino non è facile. Ecco un’alternativa gustosa e originale.

Invece delle solite lenticchie accompagniamo così il cotechino a Capodanno

Il cotechino è il protagonista indiscusso di tutte le tavole italiane a Capodanno. Anche dopo portate infinite. Anche se siamo pienissimi. Una fettina di cotechino ci vuole sempre. La tradizione vuole che sia accompagnato dalle lenticchie perché portano soldi. Ma se non ci piacciono le lenticchie e questa credenza popolare non ci dice nulla, ecco un’alternativa.

Ingredienti

1 cotechino precotto;

70 gr di spinacino;

6 cipolle medie;

25 gr di burro;

Olio extravergine d’oliva;

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Prendiamo il cotechino precotto. Seguiamo le indicazioni della confezione. Una volta pronto lo tagliamo in fette. Condiamo gli spinacini (va bene anche del lattughino) con sale, olio in una ciotolina.

Ora passiamo alle cipolle. Le sbucciamo e le tagliamo a metà. Per la larghezza, quindi meglio usare cipolle abbastanza tozze. A questo punto prendiamo una teglia per muffin. Se non l’abbiamo possiamo usare dei pirottini di alluminio. Per il diametro va bene almeno 6 centimetri.

Disponiamo le nostre mezze cipolle in ogni pirottino o stampino. Con la parte che abbiamo tagliato rivolta verso l’alto. Un po’ di sale e pepe e possono andare in forno. A 220° gradi per almeno 20 minuti. Per evitare che non si cuociano bene sulla superficie meglio mettere la teglia sulla parte alta del forno.

Mentre le cipolle cuociono facciamo sciogliere il burro. Ora che sono passati 20 minuti, tiriamo fuori le cipolle. Le spennelliamo con il burro fuso e le rimettiamo in forno. Questa volta sulla parte centrale del forno, per altri 40minuti. In questo modo le cipolle si fonderanno e saranno gustosissime.

È il momento di comporre il piatto. Prendiamo una cipolla, poi ci adagiamo sopra una fetta di cotechino. E per finire qualche foglia di insalata di spinacino.

Invece delle solite lenticchie accompagniamo così il cotechino a Capodanno per portare in tavola qualcosa di diverso, ma comunque buonissimo.