Le patate al forno sono il contorno che tutti immaginano vicino ad un piatto sostanzioso, le classiche portate della domenica. Infatti moltissimi sono soliti preparare questo contorno di fianco a succulenti arrosti di carne e di pesce. In alternativa, uno dei metodi più diffusi nella cottura delle patate è certamente la frittura, preparazione della quale non dovremmo abusare.

Tuttavia se volessimo dare una scossa alle nostre cene con amici e parenti, invece delle solite cotture al forno o fritte, esistono moltissime preparazioni a base di patate.

Di seguito ne vedremo 3 per portare in tavola sostanza, gusto e originalità.

Un classico del passato

La prima preparazione era molto diffusa a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, ma ancora oggi super gustosa. Sono le patate duchessa che potremmo definire una sorta di purè cotto nel forno da realizzare in pochi passi. Dovremo lessare 500 g di patate con la buccia, per poi sbucciarle e schiacciarle. Alle patate aggiungeremo 50 g di burro, 50 g di Parmigiano, sale, pepe, noce moscata e 2 tuorli d’uovo. Mescoliamo il tutto per poi inserire l’impasto in una tasca da cucina con becco a stella. Formiamo su placca da forno le patate duchessa spremendo parte del composto e inforniamo a 200° per 20 minuti. Morbide dentro e croccanti fuori, queste patate conquisteranno i nostri ospiti.

Invece delle solite cotture al forno o fritte nell’olio ecco 3 alternative semplici per cucinare le patate per contorni deliziosi

Se invece puntiamo ad un grande effetto scenico possiamo realizzare con le patate dei piccoli bignè. Ci servirà una patata che dovrà essere sbucciata e tagliata a fette molto sottili e dovranno avere tutte le stesse dimensioni. Ottenute le fette, spennelliamole con albume d’uovo e spolveriamo della fecola di patate per poi sovrapporne 2 fette una sopra l’altra. Dopo aver esercitato una leggera pressione, andremo in frittura. A contatto con il calore il dischetto di patate comincerà a gonfiarsi regalando una sfera croccante ed irresistibile da farcire come preferiamo.

Cucina nordica

Arriva invece dalla Svezia la ricetta delle patate alla Hasselback che possono fungere sia da contorno che da portata vera e propria. Laviamo accuratamente una patata per poi infilzarla con un lungo stuzzicadenti a circa 1 centimetro dalla base. Incidiamo con un coltello realizzando delle fette fino ad arrivare allo stuzzicadenti. Questo consentirà di non tagliare completamente le patate e formare un effetto fisarmonica. Condiamo le patate con un trito di rosmarino, aglio, timo, origano e irroriamo con del burro fuso per poi cuocere in forno a 200° per 60 minuti.

