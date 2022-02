Le orecchiette sono un tipico formato di pasta tradizionale della regione Puglia.

Siamo abituati a vederle accompagnate alle cime di rapa, a formare il primo piatto diventato ormai famoso in tutta Italia e non solo. La verità, però, è che le orecchiette sono squisite in tantissime altre ricette.

Il loro vantaggio, infatti, è che, oltre ad essere un tipo di pasta fresca, sono anche ruvide all’esterno. Questo farà sì che tratterranno meglio ogni tipo di sugo o condimento e diventeranno un primo piatto gustoso e cremoso alla perfezione.

La prima ricetta ottima per gli amanti del pesce

Chi abita vicino al mare non può farne a meno, ma anche chi abita in città spesso fa una corsa dal pescivendolo. Il pesce, infatti, è uno degli alimenti chiave della nostra alimentazione, un cibo preziosissimo per le proprietà nutrizionali che contiene.

Per preparare un piatto squisito con le orecchiette, a base di pesce, potremmo optare per questa idea superba. Si tratta delle orecchiette al pesce spada e melanzane.

La ricetta è molto semplice: basterà tagliare sia il pesce che le melanzane a cubetti, far soffriggere il tutto, quindi unire il condimento alla pasta. Questo piatto sarà ottimo in “bianco” ma, in alternativa, potremmo anche decidere di aggiungervi del sugo di pomodoro.

Invece delle solite cime di rapa o friarielli, ecco 3 idee gustose per condire le orecchiette e preparare dei primi piatti insuperabili

Passiamo, invece, ad una ricetta adatta a chi ama le verdure.

Prepareremo, infatti, le nostre orecchiette in versione vegetariana. Invece delle solite cime di rapa o friarielli, però, utilizzeremo dei buonissimi ortaggi di stagione: i broccoli.

In questo caso, quindi, dovremo prima far bollire i broccoli, quindi mixarli con un frullatore ad immersione o un mixer. Dopo aver concluso questo passaggio, avremo ottenuto una morbida crema di verdure.

Utilizzeremo quest’ultima per condire la nostra pasta, e aggiungeremo come tocco finale dei taralli sbriciolati e delle uvette. Questo mix dolce e salato sarà un contrasto di sapori che, in bocca, creerà una vera e propria esplosione di gusto.

E con i broccoli potremmo preparare anche questi bocconcini morbidi pronti in soli 10 minuti, un contorno perfetto per piatti di carne o pesce.

Un classico che non stanca mai

Per far impazzire i nostri cari, potremmo anche decidere di preparare delle orecchiette con ragù alla bolognese o con le polpette.

In questo caso, la preparazione sarà più lunga, perché dovremo dedicarci prima alla cottura del ragù, o delle polpette. Dopodiché, dovremo semplicemente aggiungere il tutto alla pasta e gustarci questo piatto delizioso.