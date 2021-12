Nel periodo natalizio diamo sfogo alla nostra creatività in cucina. Prepariamo tanti piatti della tradizione italiana ma anche regionale a cui siamo tanto legati. Ma a volte cambiare e testare qualcosa di nuovo è importante sia per noi che per gli ospiti.

Servire delle varianti dei piatti più comuni e amati può essere il segreto per un pranzo o una cena ben riusciti. Per esempio invece del solito baccalà fritto possiamo cucinarlo in modo diverso e servirlo ad insalata. Oppure invece della classica insalata russa che è sempre golosa possiamo cucinarla con un ingrediente in più.

Invece della tradizionale insalata di rinforzo, per un antipasto delizioso e cremoso proviamo questa ricetta

Oggi infatti vedremo come preparare da zero un’insalata russa genuina con l’aggiunta di tonno. Questo abbinamento si sposa benissimo se vogliamo servire un’insalata da accompagnare con un croccante crostino.

Ingredienti per 8 persone:

800 gr di patate;

300 gr di piselli;

200 gr di tonno sott’olio;

250 gr di carote;

250 gr di maionese;

2 uova;

20 gr di capperi;

olio EVO;

prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Prima di tutto laviamo e sbucciamo le patate e le carote. Tagliamo tutto a tocchetti e riempiamo una pentola ampia con dell’acqua salata. Quando l’acqua sarà ad ebollizione tuffiamo prima le patate e poi le carote. Scoliamole dopo circa 10 minuti e facciamole raffreddare. Facciamo lo stesso con i piselli;

Trasferiamo le verdure in una ciotola e aggiungiamo il tonno scolato dell’olio e i capperi dissalati. Saliamo e pepiamo a piacimento, ma senza esagerare perché l’insalata è già molto sapida. Versiamo anche un filo d’olio EVO e mescoliamo;

Tritiamo finemente il prezzemolo e mettiamolo con gli altri ingredienti. Ora uniamo la maionese poco alla volta fino a raggiungere un composto cremoso. Scegliamo quella che preferiamo di più, ma per una versione più leggera meglio usare la light;

Ora non ci resta che far bollire le uova finché non saranno sode. Sgusciamole con cura e lasciamole raffreddare. Impiattiamo l’insalata in un vassoio e decoriamo con le uova sode a fette e qualche ciuffo di prezzemolo.

Insomma, invece della tradizionale insalata di rinforzo, per un antipasto delizioso e cremoso proviamo questa ricetta. Portiamo in tavola dei piatti rivisitati con il nostro tocco personale, così faremo sempre un figurone. Come ad esempio non il classico cotechino e lenticchie delle feste ma questa ricetta golosa e succulenta che sta già spopolando.

