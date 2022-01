Ci sono piatti della tradizione a base di carne, pesce, funghi, verdure e molto altro. Non mancano tantissime ricette con la pasta e il riso. Amati soprattutto in autunno e in inverno sono i risotti. Molto apprezzato è quello classico con lo zafferano, oppure quello con funghi e tartufi, non dimenticando le versioni con carciofi, radicchio e legumi. Il riso è molto amato anche in forma di supplì o di arancini. A volte basta condirlo solo con un po’ di olio e del formaggio e avremo un primo davvero leggero e gustoso.

Invece della solita pasta ecco un risotto in salsa di arance con un pesce fonte di omega 3 e vitamina A

Per un risotto diverso, specialmente nei giorni di festa, si possono utilizzare anche i frutti di mare e il pesce, rendendolo un piatto unico. Una fonte di omega 3 e vitamina A è il dentice, che risulterebbe utile per la salute cardiovascolare e per il sistema immunitario. Questo pesce si può preparare in tanti modi, ad esempio semplicemente al cartoccio oppure al forno con patate e aromi. Nella ricetta che segue, invece, è abbinato al riso, per un piatto completo e gustoso.

Risotto con dentice su salsa di arance

Ingredienti per 4 persone

2 litri di brodo di pesce;

300 g di riso;

200 g di dentice;

uno spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Salsa di arance

4 arance;

trito di sedano, carote e cipolla;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

In un tegame con dell’olio soffriggere l’aglio e poi toglierlo. Aggiungere il riso e poi a poco a poco il brodo. Quasi a fine cottura, aggiungere il pesce tagliato a tocchetti, mescolare e alla fine, lontano dal fuoco, aggiungere dell’olio extravergine, un pizzico di sale e del pepe. Se si gradisce, si può utilizzare anche del prezzemolo.

Ecco come preparare la salsa di arance

Sbucciare le arance, pelarle e tagliare a pezzetti. In una padella riscaldare dell’olio e poi soffriggere il trito di sedano, carote e cipolla. Unirvi le arance, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Dopo dieci minuti spegnere, frullare il tutto e passare il composto attraverso un colino. Adesso non resta che disporre la salsa di arance sui piatti e poi sistemare il risotto.

Invece della solita pasta, ecco un risotto in salsa di arance con un pesce fonte di omega 3 e vitamina A.