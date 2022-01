Se parliamo di alimenti che fanno parte della dieta mediterranea, dobbiamo assolutamente citare i ceci. Ci riferiamo ad uno dei legumi più consumati al Mondo, originario della Turchia, che vanta delle origini antichissime.

I ceci sono gustosi, delicati e ricchi di proprietà benefiche. Sono un’ottima fonte di vitamine, minerali, fibre, proteine e acidi grassi omega 3.

Sono semi commestibili della pianta di Cicer arietinum, un’erbacea della famiglia delle Fabaceae. Cresce perfettamente in terreni aridi e poveri e teme fortemente i ristagni di acqua.

Invece della solita minestra ecco come cucinare i ceci in scatola per renderli leggeri e appetitosi in un baleno

I ceci sono dei legumi dalla forma rotondeggiante, reperibili in commercio in diversi modi: secchi, decorticati, in scatola, ecc.

Un alimento molto versatile che possiamo gustare come primo piatto, come contorno o acquistare la farina ottenuta dalla macinazione dei ceci essiccati.

Sappiamo che cucinare i ceci non è sempre facile. Bisogna lasciarli in ammollo per diverse ore prima della cottura, questo per renderli più morbidi e digeribili. E per evitare che siano duri ed immangiabili basta utilizzare un trucchetto davvero semplicissimo.

Sono legumi che si adattano perfettamente ad ogni tipo preparazione. Ma invece della solita minestra ecco come cucinare i ceci in scatola per renderli leggeri e appetitosi in un baleno.

Ingredienti:

200 grammi di ceci in scatola precotti;

1 cucchiaio di farina 0;

olio extravergine di oliva q.b.;

curcuma in polvere q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Iniziamo la nostra ricetta scolando per bene i ceci precotti contenuti nel barattolo. Lasciamoli in un colino per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo, tamponiamoli con l’aiuto di un canovaccio per eliminare l’acqua in eccesso. Ora, in una ciotola versiamo i ceci, la curcuma in polvere, la farina, qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva e il sale. Mescoliamo per bene, fino a che tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati.

Versiamo i ceci in una teglia ricoperta da carta forno, evitando che si sovrappongano. Ora non resta che metterli in forno. La temperatura dovrà essere impostata a 180 gradi e il tempo di cottura sarà di circa 20 o 25 minuti. Controlliamo che non si brucino e giriamoli spesso.

Una volta pronti, lasciamoli raffreddare. I ceci cucinati in questo modo possono essere gustati come snack salato da sgranocchiare davanti alla televisione o da inserire in un gustoso aperitivo.

Possiamo anche aggiungere la polvere di peperoncino, l’aglio e utilizzare una farina senza glutine.