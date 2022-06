L’insalata di riso è un tipico piatto estivo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che ci siano delle versioni buonissime. In alcuni casi se ne possono preparare versioni light. Tuttavia, è innegabile che mangiarla con frequenza diventa stancante. SI possono, però, trovare alternative valide.

Soluzioni che permettano, cioè, di preparare il pranzo o la cena con anticipo, ma anche di avere qualcosa da portare ad esempio al mare. Invece della solita insalata di riso meglio, ad esempio, provare a fare una pasta fredda.

Gli ingredienti per una ricetta light e gustosa

Come l’insalata di riso, la pasta fredda può essere preparata il giorno prima. Ha il vantaggio di essere molto facile da preparare e soprattutto di necessitare di pochi ingredienti. Per questa versione in particolare servono:

penne rigate o lisce, a seconda dei gusti;

salmone;

rucola;

scamorza affumicata, preferibilmente intera e non affettata;

pomodorini;

olio di oliva.

La prima cosa da fare è, ovviamente, preparare la pasta. Tra le raccomandazioni c’è quella di interrompere la cottura un minuto o due prima che sia completa. A quel punto va scolata e fatta raffreddare. Ognuno può usare il suo metodo. C’è chi la mette sotto l’acqua fredda, chi invece la pone in frigorifero per trenta minuti. L’unico dato certo è che, prima di condirla, dovrà essere asciutta.

Invece della solita insalata di riso meglio fare questo piatto light con una ricetta semplicissima e pochi ingredienti

Parallelamente va preparato il condimento. In questo caso si dovrà semplicemente assemblare gli ingredienti. Bisognerà, cioè, tagliare a pezzi piccoli il salmone affumicato, i pomodorini, la rucola e la scamorza affumicata. Le quantità dei singoli ingredienti stanno al gusto di ognuno e soprattutto ad eventuali considerazioni sulla linea. Alla fine si potrà aggiungere un filo d’olio d’oliva.

Se non si esagera con la pasta e con la scamorza, questo potrebbe anche essere considerato un piatto compatibile con la dieta di chi vuole dimagrire o tenersi in forma.

Quando la pasta sarà fredda e asciutta, si potrà aggiungere il composto creato. Dopo aver amalgamato bene le due componenti, l’ideale sarebbe conservare in frigo per qualche ora quanto preparato.

Prima di servire tutto, sarebbe opportuno fare riposare il piatto trenta minuti dopo averlo estratto dal frigorifero.

Oltre che come cena o pranzo, questa pasta fredda potrebbe diventare una portata da inserire in un aperitivo fatto in casa. Magari da abbinare ad altre idee semplici e veloci che consentono di preparare in pochissimo tempo degli stuzzichini sfiziosi.

