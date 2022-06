Nel periodo estivo la sezione dedicata ai primi del nostro menu casalingo si arricchisce di tantissime nuove proposte. Ciò accade, innanzitutto, per via del caldo, che ci fa orientare verso pietanze uniche, leggere e senza cottura o squisite insalatone, come quella di riso. Poi, quest’eccesso di fantasia e varietà sarebbe legato anche alle tantissime prelibatezze che ci offre l’orto estivo.

Infatti, ovunque ci giriamo, nel reparto ortofrutta troviamo verdure perfette da abbinare alla pasta. Un esempio sono le zucchine, che in crema o semplicemente saltate in padella creano primi da chef, insieme a speck, gamberetti o pomodorini. A fianco a queste specialità, però, potremmo aggiungere un’altra ricetta, da gustare fredda, semplicissima da preparare e per pranzi e cene veloci.

Invece della pasta con le zucchine o dell’insalata di riso prepariamo questo godurioso primo piatto freddo, semplicissimo e veloce

Quest’altra novità da appuntare sul ricettario appartiene alla categoria delle insalate ed è quella a base di farro, che sarebbe una vera squisitezza. Questo cereale, infatti, avrebbe un sapore leggero ma gustoso e si manterrebbe croccante anche dopo la cottura. Quindi, sarebbe il perfetto sostituito di pasta, riso, patate e persino del pollo. Per prepararne una a regola d’arte il consiglio generale sarebbe quello di utilizzare il farro integrale oppure quello decorticato. Al contrario, dovremmo scartare quello perlato perché sarebbe più soggetto a processi di raffinamento. Inoltre, non ci sarebbe bisogno di ammollo ma basterebbe solo rispettare i tempi di cottura indicati sulla confezione.

Ingredienti

Per preparare l’insalata con 200 grammi di farro ci occorrono:

una melanzana di piccole dimensioni;

2 peperoni di piccole dimensioni di colori diversi;

280 grammi di pomodorini;

180 grammi di emmental;

8 foglie di basilico;

8 foglie di menta;

olio extravergine di oliva q.b.;

1 spicchio d’aglio;

peperoncino q.b.;

sale q.b.;

succo di mezzo limone.

Procedimento

Riempiamo una pentola d’acqua salata, portiamola a bollore e tuffiamoci dentro il farro per almeno 20 minuti. Nel frattempo, mondiamo la melanzana e i peperoni e tagliamo entrambi a cubetti piccolini. In una padella facciamo scaldare l’olio e l’aglio e versiamo al suo interno la dadolata di verdure appena tagliata. Aggiustiamo di sale, aggiungiamo del peperoncino a piacere e facciamo cuocere per 8-10 minuti. Dopo, tagliamo a quartini i pomodorini, tritiamo finemente basilico e menta e tagliamo a cubetti l’emmental.

Scolato il farro mescoliamolo a tutti gli ingredienti preparati e infine aggiungiamo il succo di limone e un altro po’ di olio EVO. Allora, invece della pasta con le zucchine o dell’insalata di riso questo primo godurioso a base di farro sarà il nuovo amore dell’estate.

Lettura consigliata

Come cucinare il petto di pollo in padella in modo semplice, sfizioso e così morbido da tagliarsi con un grissino