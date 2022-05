Uno dei piatti preferiti della cucina italiana nel Mondo è la pizza. Che sia Margherita o capricciosa o in qualsiasi altro modo, riscuote ampio successo sia in Italia che all’estero. Un altro piatto è la pasta. I classici spaghetti al pomodoro profumati di basilico fresco sono semplici ma gustosi. Nella nostra tradizione culinaria abbiamo tante altre ricette. La domenica spesso si prepara la pasta al forno e alcune varianti sono da provare. Tra i primi è pure apprezzata la pasta con le melanzane. Una ricetta siciliana di successo è ad esempio la pasta alla Norma, preparata con melanzane, ricotta salata e sugo di pomodoro.

Una pasta alternativa

Volendo variare un po’, si possono sperimentare altri primi unendo carboidrati e proteine. Un piatto del genere può far pensare agli spaghetti alle vongole oppure ai bucatini all’amatriciana o alla carbonara. In questi primi, infatti, vi è la presenza di molluschi e guanciale. Anche un buon risotto con i gamberetti vede la combinazione di una fonte di carboidrati e di proteine animali. Per variare, la ricetta che segue prevede l’uso di una carne bianca insieme alla pasta. Gli ingredienti per 4 persone sono:

250 g di tagliolini;

100 g di petto di pollo;

20 g di burro;

2 porri;

2 cipollotti freschi;

60 ml di vino bianco;

2 dl di panna;

60 g di Grana grattugiato;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Invece della pasta al forno o alla Norma è da provare questa ricetta gustosa senza pomodoro

Come abbiamo notato, per preparare questa pasta non c’è bisogno di ragù o di salsa di pomodoro. Cominciamo col pulire i porri e i cipollotti privandoli delle parti più dure e delle radici. Tritarli e metterli da parte. Riscaldare un po’ d’olio extravergine in una padella e cuocere il petto di pollo da ambedue le parti. Salare e pepare e, una volta cotto, trasferirlo in un piatto. Tenere in caldo.

Nella stessa padella rosolare i porri. Quando sono appassiti, aggiungere il vino, un po’ d’acqua e dopo 10 minuti anche i cipollotti tritati. Dopo altri 10 minuti versare in padella anche la panna con un po’ di sale e di pepe. Mescolare e dopo un po’ frullare il tutto per ottenere una salsina.

Durante la cottura degli ingredienti in padella si può far bollire dell’acqua in una pentola per cuocere la pasta. Tagliare nel mentre il petto di pollo a listarelle. Quando i tagliolini sono al dente, scolarli e versarli su un piatto da portata. Unirvi il burro e il Grana grattugiato, i pezzetti di pollo e infine la salsa.

Invece della pasta al forno o cucinata in modo classico, questa ricetta col pollo potrebbe essere un’idea da considerare.

