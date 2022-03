Tutti diranno addio alla classica torta di mele dopo aver assaggiato questo dolce superbo e dal sapore indimenticabile. Se abbiamo in casa un paio di mele, non possiamo lasciarci sfuggire l’occasione per poter deliziare con successo i nostri commensali.

Stiamo parlando di un dolce davvero straordinario che poche persone conoscono. La preparazione è molto semplice e si possono bilanciare gli ingredienti ad occhio o stravolgendo la ricetta.

Ingredienti

180 gr di semolino;

280 gr di latte;

un cucchiaio di miele;

80 gr di zucchero;

2 mele;

1 noce di burro;

cannella in polvere;

frutta secca caramellata (zucchero, nocciole, mandorle, anacardi, pistacchi, …).

Invece della classica torta di mele sorprendiamo tutti con questa golosissima e spettacolare ricetta mai vista prima

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla polenta. Quindi prendere una pentola, versare il latte, la cannella e non appena inizierà a bollire, abbassare la fiamma, versare a pioggia la semola e girare per tutto il tempo con una cucchiaio di legno.

Nel frattempo, prendere le mele che dovranno essere tagliate a pezzetti piccoli. In una padella, su fuoco vivace, sciogliere il burro con lo zucchero per circa 5 minuti e poi versare i pezzetti di mela e lasciar cuocere per qualche minuto.

Quando la polenta inizierà ad addensarsi, aggiungere un cucchiaio di miele e finire la cottura. Successivamente, aggiungere le mele e a cottura ultimata, prendere la polenta e versarla in una teglia per pizza quadrata ricoperta da carta da forno. In questo modo si potrà livellare la polenta a filo della teglia ed avere dei quadratini perfetti sia di altezza che di forma.

Adesso passare al condimento. Prendere la frutta secca che si preferisce e tostarla in padella su fuoco vivace. Durante questo passaggio, in un’altra padella versare dello zucchero e cuocerlo girando pian piano. Lo zucchero inizierà a caramellarsi e all’interno si potrà versare la frutta secca appena tostata.

Far cuocere per circa 2 minuti e a cottura ultimata versare tutto su una teglia ben unta con un filo d’olio e lasciar raffreddare per pochi secondi. Poi prendere la polenta oramai fredda e compatta. Tagliarla in tanti cubetti che potranno poi essere farciti con la frutta secca caramellata e tritata.

